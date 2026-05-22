Saruhanlı\'da ayda 26 bin ton mıcır üretilecek tesis açıldı

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde, arazi yollarının ıslahında kullanılacak mıcır taşının üretimi amacıyla Saruhanlı Belediyesi tarafından yaklaşık 25 milyon lira yatırımla hayata geçirilen "Kalker Kırma ve Eleme Tesisi", düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Taşdibi Mahallesi'nde gerçekleştirilen açılış törenine AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Manisa Vali Yardımcısı Fatih Aksoy, Saruhanlı Kaymakamı Murat Acar, Saruhanlı Belediye Başkanı Ekrem Cıllı, AK Parti Manisa İl Başkanı Süleyman Turgut, AK Parti İlçe Başkanı Şerif Eroğlu, MHP İlçe Başkanı Baki Ulu, Ülkü Ocakları Manisa İl Başkanı Emirhan Sallıtepe, oda başkanları, muhtarlar ve çok sayıda davetli katıldı.

Programda konuşan Belediye Başkanı Ekrem Cıllı, Saruhanlı ekonomisinin temelinin tarıma dayandığını belirterek, çiftçilerin yıllardır arazi yollarında büyük sıkıntılar yaşadığını söyledi.

Arazi yollarındaki sorunları çözmek amacıyla tesisi hayata geçirdiklerini ifade eden Cıllı, "Saruhanlı demek üretim demektir. Nüfusumuzun yüzde 95'i geçimini topraktan sağlıyor. Üzüm bağlarımız, zeytinliklerimiz bizim göz bebeğimiz. Ancak sadece üretmek yetmiyor. O ürüne ulaşmak, bağa bahçeye gitmek ve hasadı sağ salim taşımak da çok önemli. Çiftçimizin yaşadığı yol çilesini biliyoruz. İşte biz de 'Bu çile artık bitmeli' dedik ve kolları sıvadık. Bugün arkamızda gördüğünüz bu tesis, Saruhanlı Belediyesi'nin tam 25 milyon liralık dev yatırımıdır. Bu tesis, çiftçimizin emeğinin yollardaki sigortasıdır." dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu ise tesiste saatte 200 ton, ayda ise 26 bin ton mıcır üretileceğini belirterek, üretilen malzemenin doğrudan arazi yollarının iyileştirilmesinde kullanılacağını kaydetti.

Konuşmaların ardından yapılan dua eşliğinde kurdele kesilerek tesis resmen hizmete açıldı. - MANİSA