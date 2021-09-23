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Şaşırtıcı gelişme! İflası konuşulan Çinli Evergrande'nin hisseleri, yönetimin aldığı yeni kararla yüzde 30 değer kazandı - Son Dakika

Şaşırtıcı gelişme! İflası konuşulan Çinli Evergrande'nin hisseleri, yönetimin aldığı yeni kararla yüzde 30 değer kazandı

23.09.2021 13:46

Düne kadar iflası konuşulan Çinli dev gayrimenkul şirketi Evergrande'de şaşırtıcı bir gelişme yaşandı. 300 milyar dolar borcu olan şirketin dün geceki yönetim kurulu toplantısında tahvil geri ödemelerinin yapılması ve konutların sahiplerine teslim edilmesi kararı çıktı. Bu gelişme ile şirketin hisseleri yüzde 30 değer kazandı.

Çin'in en büyük gayrimenkul geliştiricisi Evergrande'nin son günlerde başı iflas iddialarıyla dertte. Şirketin 300 milyar dolarlık borcunu çeviremeyip iflas açıklayacağı iddiaları Asya piyasalarını derinden etkiledi. Bitcoin'deki düşüşü de Evergrande'ye bağlayan analistler, şirketin tahvil kuponlarını ödeyemeyecek durumda olduğu bilgisini paylaşmışlardı.

TOPLANTIDAN ÇIKAN KARARLA YÜZDE 30 DEĞER KAZANDI

Ancak Evergrande son yaptığı hamle ile beklentileri boşa çıkardı. Şirketin yönetim kurulu dün gece yaptığı toplantıda konutların sahiplerine teslim edilmesi ve varlık yönetim ürünlerinin itfalarının gerçekleştirilmesi kararı çıktı. Hürriyet'te yer alan habere göre, bu gelişmeyle birlikte Evergrande hisseleri yüzde 30 artış yaşadı. Asya borsaları ise güçlü yükselişler kaydetti.

ORTAĞI TÜM HİSSELERİNİ SATMAK İSTİYOR

Evergrande'nin ortaklarından Chinese Estates Holdings, şu ana kadar 32 milyon dolar tutarında hisse sattığını ve elinde olan tüm hisseleri de satacağını planladığını duyurdu. Hong Kong Borsası'na bildirimde bulunan Chinese Estates Holdings, Evergrande'deki son gelişmeler nedeniyle duyulan endişeden ötürü hisse satma kararı aldığını açıkladı. Şu ana kadar 108.9 milyon hisse satan Chinese Estates Holdings, hisse satışlarından 1.2 milyar dolar zarar yazmayı göze aldı. 10 Eylül tarihli verilere göre Chinese Estate Holdings'in Evergrande Group'ta yüzde 6,50 oranında payı bulunuyordu.

Şaşırtıcı gelişme! İflası konuşulan Çinli Evergrande'nin hisseleri, yönetimin aldığı yeni kararla yüzde 30 değer kazandı

Çin Halk Cumhuriyeti, Gayrimenkul, dolar, Asya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Şaşırtıcı gelişme! İflası konuşulan Çinli Evergrande'nin hisseleri, yönetimin aldığı yeni kararla yüzde 30 değer kazandı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Şaşırtıcı gelişme! İflası konuşulan Çinli Evergrande'nin hisseleri, yönetimin aldığı yeni kararla yüzde 30 değer kazandı - Son Dakika
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