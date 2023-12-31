SASKİ, Alaçam Merkez İçme Suyu Deposu\'nu Yıkarak Yeni Depo İnşa Edecek

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (SASKİ) çok sayıda mahalleye su temin eden Alaçam Merkez İçme Suyu Deposu yıkılarak, yerine 5 kat hacim büyüklüğüne sahip yeni depo inşa edilecek. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, 4 buçuk yılda 260 su deposu inşa ettiklerini söyledi.

İşletmeye alınan 19 Mayıs Barajı İçme Suyu Arıtma Tesisi ve İsale Hattı Projesi ile Ondokuzmayıs ve Bafra ilçelerinin birçok mahallesini memba kalitesinde suyla buluşturan SASKİ Genel Müdürlüğü, Alaçam ve Yakakent ilçelerine de ulaştırmak için isale hattı yatırımlarına devam ediyor. Bafra-Alaçam-Yakakent güzergahındaki hattın Alaçam-Yakakent arası tamamlanırken, Bafra-Alaçam arasındaki çalışmalar ise hızla devam ediyor.

Atakum'un Taflan Mahallesi ile birlikte 5 ilçede toplam 88 mahallede 400 bin nüfusun su problemini ortadan kaldıracak SASKİ, İçme Suyu Arıtma Tesisi ve İsale Hattı Projesi'ni mart ayı başında bitirmek için büyük emek harcıyor. Ekipler, diğer yandan da ekonomik ömrünü tamamlayan içme suyu depolarını yeniliyor. Alaçam'da birçok mahalleye su verilen Alparslan Mahallesi'ndeki merkez deposu, ekonomik ömrünü tamamlaması ve su kaybının fazla olması nedeniyle yıkıldı. 200 metreküp su hacmine sahip deponun yerine bin metreküp hacminde yeni bir depo inşa edecek. İsale hattı bittiğinde SASKİ, 19 Mayıs Barajı İçme Suyu Arıtma Tesisi'nden gelecek suyu yeni depo üzerinden mahallelere dağıtacak.

Yeni deponun yaklaşık 7 buçuk milyon TL'ye mal olacağını ifade eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Uzun ömürlü duktil borular kullandığımız Bafra - Alaçam - Yakakent isale hattı çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. İnşallah bu tarihi projeyi Mart ayı başına kadar tamamlayıp arıtılmış suyumuzu Alaçam ve Yakakent ilçelerimize de ulaştırmış olacağız. Kırsal mahallere ve hanelere suyu dağıtacak depolarımızın verimliliği de çok önemli. Vatandaşlarımızı mağdur etmemek adına 4 buçuk yılda 260 su deposu inşa ettik. Çünkü mevcut su depolarının çoğu hem eski hem de düşük hacimliydi. Bu nedenle de su kayıplarımız da fazlaydı. Bunlardan birisi de içler acısı durumdaki Alaçam Merkez Su Deposu'ydu, dolayısıyla yıktık. Yerine hacmini de 5 kat artırarak bin metreküpe çıkaracağımız yeni bir depo yapacağız. Böylelikle su kayıplarının da önüne geçmiş olacağız. Alaçam ve Yakakent'te de içme suyu sorunu kalmayacak. Şehrimizin dört bir yanında ekiplerimizle birlikte gayret, hakkaniyet ve samimiyetle hizmetlerimize devam ediyoruz" diye konuştu. - SAMSUN