SASKİ'den 2,5 yılda 1,5 milyar TL'lik yatırım - Son Dakika
Üye Girişi

SASKİ'den 2,5 yılda 1,5 milyar TL'lik yatırım

06.03.2022 15:42
SASKİ'den 2,5 yılda 1,5 milyar TL'lik yatırım

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Son 2,5 yılda SASKİ olarak 1,5 milyar lira yatırım yaptık" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Son 2,5 yılda SASKİ olarak 1,5 milyar lira yatırım yaptık" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü, merkez ve ilçelerde yatırımlarına ara vermeden devam ediyor.

Samsun'un her noktasında, temiz, planlı büyüyen bir kent için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, sağlıklı ve kesintisiz içme suyunun sağlanmasına yönelik şebeke hatları ve entegre su projeleriyle önemli adımlar atıyor.

Son 2,5 yılda birçok su arıtma tesisini tamamlayan Samsun Büyükşehir Belediyesi yapımı süren tesislerin bir an önce bitirilebilmesi içinde yoğun mesai yapıyor. Çalışmalar kapsamında Bafra Hacıoğlu İçme Suyu Arıtma Tesisi, Vezirköprü Merkez İçme Suyu Arıtma Tesisi, Çarşamba Demiraslan Durusu İçme Suyu Arıtma Tesisi tamamlanarak hizmete girdi. Alaçam Etyemez İçme Suyu Arıtma Tesisi ve 19 Mayıs İçme Suyu Arıtma Tesisi'nin yapımı ise devam ediyor.

Atık Su Arıtma Tesisleri ile de dikkat çeken Samsun Büyükşehir Belediyesi Sıfır Kirlilik yüzde 100 Atık Su Arıtma ilkesiyle hizmet veriyor. SASKİ Genel Müdürlüğü, bugün Samsun genelinde 26 adet atık su arıtma tesisi işletiyor ve işlettiği arıtma tesisleri ile birlikte Samsun'da yüzde 100 atık su arıtma gerçekleştiriyor. 3 yılda 7 İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi' ni hizmete alan SASKİ, Çarşamba'da inşa edilen tesiste de çalışmalarını ivedilikle sürdürüyor.

"Büyükşehir olarak her yerdeyiz"

"Gerek altyapı ve üstyapıda gerekse çevre temizliği başta olmak üzere birçok konuda üzerimize düşeni büyük bir özveri ile yapmaya çalışmaktayız" diyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Altyapı projelerimizin geleceğe atılmış bir mühür olduğunu çok iyi biliyoruz. 2.5 yılda SASKİ olarak 1.5 milyar TL yatırım yaptık. Ekiplerimizle çalışıyoruz, çalıştıkça milletimiz de mutlu oluyor. İnsanımız için samimiyetle yerin altını inşa etmeye devam ediyoruz. Sadece içme suyuna 262 milyon TL yatırım yaptık" dedi.

17 ilçede yatırımlara devam

Her noktada içme suyu, atık su ve yağmur suyu altyapısı, su deposu, terfi merkezi, dere ıslahı ve fosseptik ile üstyapı çalışmaları yapımı için yoğun bir çalışma takvimi oluşturduklarını kaydeden Başkan Demir, "2022 yılında da bu çalışmalara durmadan ve yorulmadan gece gündüz demeden devam ediyoruz. Bütün projelerimiz insanımızın daha güzel bir kent içinde yaşaması için. Yeni yatırımlarla çözüm odaklı çalışmaya, şehrimizi geliştirmeye ve kalkındırmaya devam edeceğiz. Samsun'un 17 ilçesinde dev bütçeli altyapı yatırımları inşa ediyoruz. Tek arzumuz var. O da Samsunlu vatandaşlarımızın daha konforlu, daha kaliteli ve daha sağlıklı bir yaşam sürmesi" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

SASKİ'den 2,5 yılda 1,5 milyar TL'lik yatırım
SASKİ'den 2,5 yılda 1,5 milyar TL'lik yatırım

YORUMLAR
500
Balık tezgahlarında en çok rağbeti hamsi, istavrit ve mezgit görüyor Balık tezgahlarında en çok rağbeti hamsi, istavrit ve mezgit görüyor Samsun'da semt pazarları hareketli Samsun'da semt pazarları hareketli

Türk Lirası, Yatırım, Samsun, su, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi SASKİ'den 2,5 yılda 1,5 milyar TL'lik yatırım - Son Dakika


Son Dakika
15:34 Tamir için çıktığı çatıda görünmez kaza, 15 metreden düşerek yaşamını yitirdi
15:31 Rus askerleri bu kez kıskıvrak yakalandı! Ukrayna birlikleri tarafından asansörde sıkıştırıldılar
15:24 Fenerbahçe'den TFF'ye hatırlatma: Şampiyonluk başvurusuna cevap bekliyoruz
15:20 CHP camiasını sarsan ölüm! Muharrem İnce'nin de anonsculuğunu yapan isim kazada hayatını kaybetti
15:00 Acun Ilıcalı'nın sağ kolu Alpay Kazan hayatını kaybetti
14:59 Türk bilim insanları şaştı kaldı! Denizli'de makatına dinamit bağlayan adam havaya uçtu
14:50 Son Dakika: Putin'le görüşen Erdoğan barış çağrısını tekrarladı
14:49 Ukrayna'dan yayın yapan Türk gazeteciler, kurşunların hedefi oldu! Kabus anları saniye saniye kamerada
14:46 Bunu da gördük! İnternet sitesinin yayınladığı 36 ay taksitli yağ satışı gündeme bomba gibi düştü
14:41 Milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı Rusya'da ödül süpürüyor!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2022 15:54:20. #1.13#
SON DAKİKA: SASKİ'den 2,5 yılda 1,5 milyar TL'lik yatırım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement