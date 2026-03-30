Satınalma Profesyonelleri Derneği Kuruldu - Son Dakika
Satınalma Profesyonelleri Derneği Kuruldu

Satınalma Profesyonelleri Derneği Kuruldu
30.03.2026 10:58
SATPRODER, tedarik yönetimi alanındaki profesyonellerin yetkinliğini artırmayı hedefliyor.

Satınalma ve tedarik yönetimi alanında faaliyet gösteren profesyonelleri bir araya getiren Satınalma Profesyonelleri Derneği (SATPRODER) faaliyetlerine başladı.

Derneğin faaliyetlerine başlaması dolayısıyla Rahmi M. Koç Müzesi'nde gerçekleştirilen tanıtım etkinliğine, sektör temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ve çok sayıda satınalma profesyoneli katıldı.

Ana sponsorluğunu Pelin Yemek'in üstlendiği etkinliğe destek veren sponsorlar arasında, ETS Grup, Mercan Depo, Perapole ve Asset Global Lojistik AŞ de yer aldı.

Satınalma ve tedarik yönetimi alanında faaliyet gösteren profesyonellerin yetkinliklerini artırmak, mesleğin kurumsal başarılardaki stratejik rolünü görünür kılmak ve sektörde "ortak akıl" birliği oluşturmak amacıyla kurulan ?SATPRODER, satınalma mesleğinin prestijini artıracak projeleriyle sektörün geleceğine yön vermeye hazırlanıyor.

Dernek, eğitim, akademi ve işbirlikleriyle mesleki yetkinliği artırarak uzun vadede sektörün standartlarını belirleyen, toplumsal fayda üreten resmi bir meslek odası ve referans otorite haline gelmeyi hedefliyor.

?SATPRODER, gelecek dönemde hayata geçireceği çalışmalar kapsamında, "temel, orta ve ileri düzey eğitim programları ile uygulamalı workshoplar", "satın alma süreçlerinde şeffaflık, izlenebilirlik ve raporlanabilirliği artırmak amacıyla teknoloji odaklı stratejik işbirlikleri", "sektör profesyonellerini bir araya getiren düzenli buluşmalar ve dijital etkileşim alanları" ile "deneyimli yöneticilerle genç yetenekleri bir araya getiren gelişim projeleri" gibi konulara odaklanacak.

"Kadınların mesleki gelişimini destekleyen, projeler önceliklerimiz arasında yer alıyor"

Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren SATPRODER Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Ömür İrem, derneği sadece bir mesleki örgüt olarak değil, satınalma ve tedarik yönetimi alanında küresel standartlarda bir ekosistem oluşturmak için kurduklarını söyledi.

İrem, gelecek hedeflerine değinerek, "Hedefimiz, bilgi paylaşımını teşvik eden, işbirliklerini güçlendiren ve sektöre yüksek katma değer sunan kalıcı bir yapı inşa etmektir. Bu derneğin arkasında sadece bir kurumsal kimlik değil, mesleğin geleceğini birlikte şekillendirme tutkusu ve güçlü bir vizyon var." dedi.

Derneğin sosyal sorumluluk ve gelişim odaklı projelerine de dikkati çeken İrem, "Kadınların mesleki gelişimini destekleyen ve sektördeki temsiliyetini artıran projeler önceliklerimiz arasında yer alıyor. Eğitim ve sertifikasyon programlarımızla genç profesyonellerden üst düzey yöneticilere kadar her seviyede gelişimi destekleyeceğiz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Satınalma Profesyonelleri Derneği Kuruldu - Son Dakika

SON DAKİKA: Satınalma Profesyonelleri Derneği Kuruldu - Son Dakika
