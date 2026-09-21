Saudi Aramco, Sohar açıklarında STS ile 60 milyon varil satmayı planlıyor

Suudi Arabistan'ın Asya'ya ham petrol sevkiyatında, Hürmüz Boğazı'ndaki taşımacılık riskleri nedeniyle Umman'ın Sohar Limanı açıklarında "gemiden gemiye transfer" (STS) yöntemi öne çıkıyor.

STS yönteminde ham petrol, Suudi Arabistan'dan tankerlerle Umman açıklarına getiriliyor ve burada başka tankerlere aktarılıyor. Petrol daha sonra bu tankerlerle Asya'daki rafinerilere taşınıyor.

Saudi Aramco, eylül ve ekimde Ras Tanura rafinerisinden yaklaşık 60 milyon varil ham petrolü Sohar Limanı açıklarında STS yöntemiyle satmayı planlarken, söz konusu miktar iki aylık döneme yayıldığında günlük ortalama 1 milyon varile karşılık geliyor.

Sohar Limanı'nın resmi verilerine göre, limanda yılın ilk yarısında 24,38 milyon metrik ton STS yük elleçlendi.

"Hürmüz Boğazı güzergahı çok önemli"

Oxford Üniversitesi Enerji Sistemleri Öğretim Görevlisi Dr. Adi Imsirovic, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Suudi Arabistan'ın Asya'ya petrol sevkiyatında Hürmüz Boğazı'nın önemini koruduğuna dikkati çekti.

Sohar açıklarındaki STS operasyonlarının Hürmüz Boğazı'nı devre dışı bırakan alternatif bir güzergah anlamına gelmediğini belirten Imsirovic, "Hürmüz Boğazı güzergahı çok önemli. Bu güzergah olmadan, doğu-batı boru hattını kullanarak yaptıkları ihracat neredeyse yarıya iniyor." dedi.

Imsirovic, Sohar açıklarında gerçekleştirilen STS operasyonlarında daha küçük tankerlerin kullanıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu tankerlerin yüklenmesi ve boşaltılması daha hızlıdır. Tespit edilmeleri ve vurulmaları da daha zordur. Vurulmaları halinde kayıplar çok daha küçük olur. STS operasyonları genellikle Aframax veya Suezmax sınıfı gemiler kullanılarak yapılıyor. Aframax tankerler 600-800 bin varil, Suezmax tankerler ise yaklaşık 1 milyon varil taşıyabiliyor."

Imsirovic, söz konusu operasyonlarının daha fazla tankerin daha uzun süre kullanılmasını gerektirebileceğini vurgulayarak, bunun nakliye maliyetlerini artırabileceğini ve Asya'ya teslimat süreleri üzerinde etkili olabileceğini dile getirdi.

Sohar açıklarında gerçekleştirilen STS operasyonlarının, Hürmüz Boğazı'na alternatif bir rota olmaktan ziyade, sevkiyatın farklı şekilde yapılması olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirten Imsirovic, "Hürmüz Boğazı'na ilişkin lojistik riskler tamamen ortadan kalkmıyor. Petrol, Hürmüz Boğazı'ndan taşınıyor. Sadece daha küçük gemilerle." ifadesini kullandı.