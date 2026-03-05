Savaş ve Petrol Fiyatları Turizmi Zorluyor - Son Dakika
Savaş ve Petrol Fiyatları Turizmi Zorluyor

05.03.2026 17:37
TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya, İran'a saldırıların petrol fiyatlarını artırdığını ve turizmi olumsuz etkilediğini belirtti.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, ABD-İsrail'in İran'a saldırılarının petrol fiyatlarında küresel ölçekte ciddi artışa yol açtığını belirterek artışın sürmesi halinde turizm sektörünü özellikle ulaşım konusundaki maliyetler noktasında zorlayacağını belirtti.

Birlikten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Bağlıkaya, Orta Doğu coğrafyasındaki sivil havacılık faaliyetleri durdurulduğu için bölge ülkelerinden Türkiye'ye yönelik turizm akışının kesildiğini ancak Türkiye'nin hava sahasının, dünyanın diğer ülkelerinden gelen uçuşlara açık olduğunu aktardı.

Gerek Avrupa'dan gerekse de dünyanın farklı coğrafyalarından Türkiye'ye gelen ve tatillerini sürdüren yabancı konuklar açısından da herhangi bir sorun bulunmadığının altını çizen Bağlıkaya, "Türkiye, çevre ülkelerde yaşanan çatışma ve savaşlara rağmen her zaman güvenli bir ülke olarak kalabilmeyi başarabilmiş, gelen ziyaretçilerin huzurla tatil yapabildikleri bir destinasyon olmuştur." ifadelerini kullandı.

Almanya'da düzenlenen Berlin Uluslararası Turizm Borsası (ITB) Fuarı'nda gerçekleştirdikleri görüşmelerde de bu anlamda farklı ülkelerden turizm sektör temsilcilerinin Türkiye'ye duydukları güveni çok net bir şekilde gözlemlediklerini anlatan Bağlıkaya, böylesi süreçlerde savaşın oluşturduğu tedirginlik nedeniyle ilk etapta rezervasyon taleplerinde bir yavaşlama görülmesinin olağan bir durum olduğunu kaydetti.

Bağlıkaya, ITB Berlin'deki temas ve izlenimleri çerçevesinde genel olarak Türkiye'ye yönelik yaz dönemi taleplerinin iyi seyrettiğine vurgu yaparak şöyle devam etti:

"Her şeyden önce temennimiz daha fazla can kaybı yaşanmadan bir an önce barışın tesis edilmesi ve hayatın olağan akışına geri dönmesi. Şu da bir gerçek ki, savaş nedeniyle küresel ölçekte petrol fiyatlarında ciddi bir artış söz konusu. Savaşın uzaması petrol fiyatlarındaki artışın devam edeceği anlamına gelir ki, bu da turizm sektörünü özellikle ulaşım konusundaki maliyetler noktasında zorlayacaktır. Dolayısıyla savaşın uzaması durumunda, geçtiğimiz yıllarda kriz süreçlerinde uygulanan uçak yakıt desteği, kruvaziyer desteği gibi teşvik ve desteklerin yeniden hayata geçirilmesi, turizm hareketlerinin devamlılığını sağlamak için önemli bir adım olabilir."

"Savaşın sona ermesiyle birlikte turizmin bu yapıcı rolünün yeniden önem kazanacağına inanıyorum"

Turizm hedeflerinin mevcut durumdan nasıl etkileneceğini değerlendirmek için çok erken bir dönemde olduklarına dikkati çeken Bağlıkaya, bunu belirleyecek birçok parametrenin varlığına işaret etti.

Bağlıkaya, savaşın uzayıp uzamayacağı, petrol fiyatlarının nasıl bir seyir izleyeceği, küresel ekonominin bu süreçten nasıl etkileneceği, dünya genelinde tüketici güveninin nasıl bir noktaya evrileceği gibi birçok bilinmezlikle karşı karşıya olduklarını belirterek şunları kaydetti:

"Ancak genel olarak değerlendirmek gerekirse savaşın uzamasının hem dünya turizmi hem de Türk turizmi için belirlenen büyüme hedeflerine ulaşmada olumsuz bir etkisi olması beklenebilir. Turizm barış ortamında gelişen ve büyüyen aynı zamanda farklı kültürlerden insanları bir araya getirerek barış zemini oluşturan çok özel bir sektör. Savaşın sona ermesiyle birlikte turizmin bu yapıcı rolünün yeniden önem kazanacağına inanıyorum."

Kaynak: AA

SON DAKİKA: Savaş ve Petrol Fiyatları Turizmi Zorluyor - Son Dakika
