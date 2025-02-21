SAVDES-Sen'den Vergi Denetimi Önerileri - Son Dakika
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Ekonomi

SAVDES-Sen'den Vergi Denetimi Önerileri

SAVDES-Sen\'den Vergi Denetimi Önerileri

SAVDES-Sen, vergi denetimlerinin yıllık programla ve profesyonel personelle etkin yapılmasını önerdi.

21.02.2025 12:19
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Savunma ve Güvenlik Destek Hizmetleri Sendikası'ndan (SAVDES-Sen) vergi denetimlerine ilişkin yapılan açıklamada, "Denetimler kişilere bağlı olmaksızın yıllık bir program dahilinde riskli sektörler üzerinde yapılmalıdır. Yeterli personel sayısına ulaşılması için gerekli çalışmalar yapılmalıdır. Bu da Gelir İdaresi Başkanlığını daha popüler bir kurum yapmakla mümkün olacak ve bu da özlük haklarındaki artış ve kariyer hedeflerle mümkün olacaktır" denildi.

SAVDES-Sen, vergi denetimlerinin etkili ve verimli yapılabilmesi için kamuoyuna önerilerini paylaştı. Paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Bu denetimler kişilere bağlı olmaksızın yıllık bir program dahilinde riskli sektörler üzerinde yapılmalıdır. Yeterli personel sayısına ulaşılması için gerekli çalışmalar yapılmalıdır. Bu da Gelir İdaresi Başkanlığını daha popüler bir kurum yapmakla mümkün olacak ve bu da özlük haklarındaki artış ve kariyer hedeflerle mümkün olacaktır. Saha denetiminde uyulacak usul ve esaslar yönetmelikle belirlenmelidir. Vergi cezalarının 2025 yılında yüksek oranda artırılmış olması mükelleflerin psikolojik olarak daha gergin olmasına neden olduğundan, Almanya örneğinde olduğu gibi kolluk kuvvetlerinin bir kısım yetkileri de dışarıda görev yapan yetkili memurlara verilmelidir. Her ne kadar cezalar artırılmış olsa da 213 sayılı Vergi Usul Kanuna istinaden 376 maddeye göre indirim oranlarının yüksekliği ve uzlaşma müessesesi bu cezalarda önemli oranlarda düşüşe neden olmaktadır. Dış denetimde çalışan personele ödenen 8 bin TL civarındaki fazla mesai tutarı günün koşullarının çok gerisinde kalmaktadır. Bu rakamın önemli bir oranda artırılması gerekmektedir. Ayrıca bu denetimler sonucunda yapılacak işlemler vergi dairelerinin iş yükünü artırdığından içeride çalışan vergi dairesi personeline de fazla çalışma ücreti ödenmelidir. Dışarıda çalışan personelin çalışma saatleri aile hayatını olumsuz etkilemeyecek şekilde düzenlenmelidir. Ayrıca her cumartesi çalışma zorunluluğu bu personelin sosyal hayatını yok ederek dinlenme zamanı bırakmamaktadır. İki tecrübesiz personelin bir arada denetime gitmesi ve sorulan sorulara cevap verilememesi mükellef nezdinde Bakanlığın itibarını düşürmektedir. 8 saat boyunca denetim yapılması insan fizyolojisine uygun olmayıp Fiili Hizmet Süresi Zammı (yıpranma payı) da düşünülmelidir."

Dışarıda görevli personele yemek giderleri düşünülerek yemek kartları verilmesinin gerekliliği belirtilen açıklamada, "Dış denetim sırasında girilen iş yerini üst makam birisinin tanıması ve terk edilmesi talimatı verilmesi memurun itibarını zedelemektedir. Vergi dairelerinden alınan geçici personel hem dışarı hem de içeri çalışmak zorunda kaldığından vergi dairesindeki işler için motivasyonu düşmektedir. Özel yoklama yetki belgesi olan personelin denetim tazminat oranı yükseltilmelidir. Sahada personele yapılan saldırıların ve hakaretlerin cezaları artırılmalı ve sosyal spotlardan bunlar duyurulmalıdır" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Güvenlik, Politika, Savunma, Ekonomi, Hukuk, Son Dakika

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