Savunma Sanayi İhracatı %16 Arttı

Ekonomi

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, savunma ve havacılık sanayi ihracatının, 2024 Ocak ayına göre yüzde 16 artış kaydederek 383 milyon doların üzerine çıktığını açıkladı.

Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Savunma ve Havacılık Sanayii ihracatımız, Ocak ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16 artış kaydederek 383,148 milyon dolar olarak gerçekleşti. Savunma ve Havacılık Sanayii ihracatında dönemsel bazda son iki yılda (Ocak 2023-2025) 281 milyon dolardan 383 milyon dolara yüzde 36'lık bir büyüme ile dünyanın tamamına ihracat yapabilir hale gelen savunma sanayii şirketlerimiz, geçtiğimiz yıl 180 farklı ülkeye ürün ihraç ederek büyük bir rekora imza attı. Önümüzdeki dönemde de, hem büyük ölçekli şirketlerimizi hem de KOBİ'lerimizi kucaklayarak, ihracat yapan şirket sayımızı artırmak için uluslararası faaliyetlerimize devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi. - ANKARA