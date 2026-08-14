Savunma Sanayi İstihdam İlanı - Son Dakika
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Savunma Sanayi İstihdam İlanı

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Savunma Sanayi Başkanlığı, 13 bilişim personeli alacak. Başvurular 31 Ağustos'ta sona erecek.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, siber güvenlik, yapay zeka ve yazılım gibi stratejik alanlarda görevlendirmek üzere 13 sözleşmeli bilişim personeli istihdam edecek.

Başkanlığın konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Başkanlık bünyesinde tam zamanlı istihdam edilmek üzere 13 bilişim personeli alınacak.

İlan edilen kadrolar arasında kıdemli siber güvenlik uzmanı, kıdemli sistem uzmanı, kıdemli DevOps uzmanı, ağ uzmanı, yapay zeka uzmanı ve yazılım uzmanı pozisyonları bulunuyor. Kıdemli uzman kadroları için ilgili lisans mezuniyeti sonrasında elde edilmiş en az 8 yıllık mesleki deneyim şartı aranıyor.

Başvurular 31 Ağustos'ta sona erecek

Adaylar başvurularını, 31 Ağustos'a kadar e-Devlet Kapısı üzerinden Savunma Sanayii Başkanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı Platformu (kariyerkapisi.cbiko.gov.tr) aracılığıyla elektronik ortamda gerçekleştirebilecek.

Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Adaylar, niteliklerini taşıdıkları pozisyonlardan en fazla iki tanesi için başvuruda bulunabilecek.

Başvuru şartlarını sağlayan adaylar arasından, ilan edilen her bir pozisyonun 10 katına kadar aday yazılı sınava davet edilecek. Adayların yerleştirme işlemleri, yazılı sınav ve sonrasında gerçekleştirilecek sözlü sınavlarda elde edilecek başarı sırasına göre yapılacak.

Yazılı ve sözlü sınavlara hak kazanan adayların listesi ile sınava ilişkin diğer bilgiler Başkanlığın "www.ssb.gov.tr" adresinde yayımlanacak.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ağustos, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Savunma Sanayi İstihdam İlanı - Son Dakika

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