Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Tüfekçi: SİHA'lar dünyanın her yerinde

SAVUNMA Sanayii Başkan Yardımcısı Celal Sami Tüfekçi, "Ukrayna'ya savaş çıkmadan savaş gemileri ihraç ettik. Orta Doğu'da bunu yapıyoruz, Pakistan'a ihraç ettik. TB2 SİHA'lar dünyanın her yerine ihraç ediliyor" dedi.

Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Celal Sami Tüfekçi, Ankara Teknopark'ta Mekatronik Mühendisleri Derneği'nin düzenlediği 'Havacılık ve Uzay Teknolojileri Konferansı'na katıldı. Programa Tüfekçi'nin yanı sıra, Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü Hasan Erbay, İvedik OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gültekin, Mekatronik Mühendisleri Derneği Ankara Şube Başkanı Tahir Uras ile çok sayıda savunma sanayi firması temsilcisi ve öğrenciler katıldı. Konferans salonu önünde bulunan fuaye alanına Türkiye'de faaliyet gösteren savunma sanayi firmaları stant açarak, ürettikleri SİHA, İHA, roket ve dronların prototiplerini sergiledi.

'HİÇ YILMADAN ÜRETMEYE GAYRET ETMEMİZ GEREKİYOR'Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Celal Sami Tüfekçi, uzay ve havacılık teknolojilerinde çalışan Türk hocaların dünyanın en yetkin kişileri olduğunu söyledi. Havacılık ve uzay teknolojilerinde esas olan şeyin değer üretmek ve üretim yapmak olduğunu ifade eden Tüfekçi, "Savunma sanayiyle alakalı örnekler verirken Amerika bildiğiniz gibi başı çekiyor. 800 milyar dolara yakın bir savunma harcamasının 30 milyar doları yüksek teknolojileri araştırmaya ayırıyorlar. Biz de 1 milyar lira Ar- Ge'ye harcayabilsek kendimizle övünüyoruz. Bizim hiç yılmadan üretmeye ve dünya ekonomisinden pay almaya gayret sarf etmemiz gerekiyor" dedi.Tüfekçi, dünyaya savunma sanayi ürünleri ihraç ettiklerini ve Avrupa'nın da yakında talep edeceğini söyleyerek, "Ukrayna'ya savaş çıkmadan savaş gemileri ihraç ettik. Orta Doğu'da bunu yapıyoruz, Pakistan'a ihraç ettik. TB2 SİHA'lar dünyanın her yerine ihraç ediliyor. Batı dünyası 'Türkiye'den de ürün aldık' diye utandıkları için çekiniyorlar diye düşünüyorum, yoksa hemen alacaklar. TB2'ler tüm dünyada savaşın seyrini değiştiren bir sistem oldu ve bunun devamı 'Akıncı' gibi savaş uçaklarında da geliyor" diye konuştu.'BİZ DE O PARAYI KAZANCAĞIZ'Tüfekçi, Türkiye'nin 10 bin dolar gibi bir milli geliri hak etmediğini ve bunu artırmak için herkese iş düştüğünü söyleyerek, "İhracatta kilo başı birim bedellerine baktığımızda bir uydu sattığınızda kilo başına 50 bin dolar para kazanıyorsunuz. Bugün Türkiye'nin kilo başına ihracatı 2 dolar civarında. Türkiye sattığı onca şeyden kilo başına 2 dolar kazanırken, bir helikopter bir uzay aracı sattığında 10 binlerce dolardan bahsediyoruz. Bizler de o parayı kazanacağız ki Ar-Ge'ye gerekli parayı harcayacağız" dedi.

Açılış konuşmalarının ardından 'Türkiye'nin Uyduları', 'Türkiye'nin Uzay Yolculuğu' ve 'Yeni Nesil İHA'lar' başlıklarında oturumlar gerçekleştirildi.