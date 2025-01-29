Savunma Sanayii Toplantısında Faiz İndirimi Mesajı

Ekonomi

ASO Ocak ayı Meclis Toplantısı'na Savunma Sanayii Başkanı Görgün konuk oldu

ASO Başkanı Ardıç: "Ocak ayında da enflasyonla uyumlu olarak politika faizinde 250 baz puanlık indirimi olumlu karşılıyoruz"

ANKARA - Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Ankara Sanayi Odası Ocak ayı Meclis Toplantısı'na katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün Ankara Sanayi Odası Ocak ayı Meclis Toplantısı'na katıldı. Ankaralı sanayicilere hitap eden Görgün, geçen yıl savunma sanayinde meydana gelen gelişmeleri aktardı. Toplantıda ayrıca ASO Başkanı Seyit Ardıç da yer aldı.

Toplantıda konuşan Görgün, "Önümüzdeki dönem insan kıymetlerine yaptığımız yatırımla savunma sanayiinde elde edilen birikimin ve oluşan altyapının özellikle sivil alandaki birtakım gelişmelere öncülük edeceğini, önünü açacağını bu anlamda da ülke ekonomimize katkı sağlayacağına inanarak ve bilerek çalışıyoruz. Dünyada da geçmişten itibaren böyle olmuş. Birçok ürüne baktığınızda savunma sanayii için tasarlanan, üretilen ve geliştirilen sistemlerin daha sonra günlük hayatın vazgeçilmez ekipmanları olduğunu görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç ise dünya ekonomisinin karmaşık ve sancılı bir dönüşüm sürecinden geçtiğini belirterek, "Küresel güç merkezleri arasında artan gerginlik, siyasi ve ekonomik kutuplaşma riskini yükseltirken ekonomik sistemi de daha karmaşık ve öngörülemez hale getiriyor. 2025 yılı korumacılığın artacağı, küresel ticaret ve ekonominin sınırlı büyüme sergileyeceği bir yıl olacaktır. Dünya ekonomisinde iki temel risk ve belirsizlik ön plana çıkıyor; bunlardan ilki ABD Başkanı Trump'ın stratejik uzaklığı olmayan ve tahmin edilmesi zor politikaları, ikincisi ise Çin başta olmak üzere gelişmekte olan ekonomilerde yaşanan sıkıntıların nasıl aşılacağı. Bu iki gündem, ABD ve dünya ekonomisinin nasıl bir kulvarda hareket edeceğini belirleyecek temel dinamikler olarak karşımızda duruyor" ifadelerini kullandı.

Merkez Bankası'nın Aralık ayından sonra Ocak ayında da enflasyonla uyumlu olarak politika faizinde 250 baz puanlık indirim yapmasını olumlu karşıladıklarını dile getiren Ardıç, "Ocak ayında da enflasyonla uyumlu olarak politika faizinde 250 baz puanlık indirim yapmasını olumlu karşılıyoruz. Bu indirimlerin en kısa sürede ticari kredi faiz oranlarına da yansıması en büyük beklentimiz. Yüksek enflasyon 2025'te de en önemli gündem maddemiz olmaya devam edecek. 19 aydır yürütülen dezenflasyon politikalarına rağmen enflasyon halen yüksek seyrediyor. Enflasyonla mücadelede sağlıklı sonuçlar için tedrici geçiş öngören para, maliye ve gelirler politikasının daha uyumlu ve eşgüdüm içinde uygulanması şarttır. 2025 yılı için enflasyon hedefimiz yüzde 21 seviyesinde iken faiz dışı bütçe harcamalarının yüzde 34,4 oranında artmış olması, dezenflasyon sürecinin zamana yayılmasına neden olacaktır. Diğer taraftan, kamuda tasarrufun cari harcamalar yerine üretim ve rekabet için temel belirleyiciler olan yatırım kalemlerinde yapılmış olması, önümüzdeki dönemde ülkemizin rekabet gücünü azaltacaktır" ifadelerini kullandı.