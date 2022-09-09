SAVTEK 2022, Türksat desteğiyle gerçekleştirilecek - Son Dakika
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SAVTEK 2022, Türksat desteğiyle gerçekleştirilecek

09.09.2022 13:56
SAVTEK 2022, Türksat desteğiyle gerçekleştirilecek

Savunma teknolojilerine yönelik AR-GE çalışmalarının sunulacağı 10'uncu Savunma Teknolojileri Kongresi (SAVTEK), 13-15 Eylül'de ODTÜ Kültür Kongre Merkezi'nde düzenlenecek.

Savunma teknolojilerine yönelik AR-GE çalışmalarının sunulacağı 10'uncu Savunma Teknolojileri Kongresi (SAVTEK), 13-15 Eylül'de ODTÜ Kültür Kongre Merkezi'nde düzenlenecek.

Türksat'tan yapılan açıklamaya göre, kongre, Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Savunma ve Havacılık Sanayi İmalatçıları Derneği destekleri ile ODTÜ-BİLTİR Merkezi tarafından gerçekleştirilecek.

Türksat'ın iletişim sponsorluğunda yapılacak kongreyle Türk Silahlı Kuvvetleri, üniversite ve savunma sanayisi temsilcilerinin bir araya gelmesi planlanıyor. Savunma teknolojilerine yönelik mühendislik, temel bilimler ve yönetim bilimleri alanlarında belirtilen ana temalar çerçevesinde AR-GE çalışmalarını içeren bildirilerin tartışılması hedefleniyor.

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Kaynak: AA

Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Türksat, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi SAVTEK 2022, Türksat desteğiyle gerçekleştirilecek - Son Dakika

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