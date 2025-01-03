Savunma ve havacılık sanayiinden ihracatta tarihi başarı

Ekonomi

Savunma ve havacılık sanayii ihracatı, 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 29 artarak, 7,154 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Savunma ve havacılık sanayii, 2024 yılında ihracatta büyük bir başarıya imza attı. Bir önceki yıla göre yüzde 29 artan ihracat 7,154 milyar dolar olurken, bu rakam 6,5 milyar dolar olarak belirlenen hedefin üzerinde gerçekleşerek yeni bir rekorun habercisi oldu. Elde edilen başarıyı değerlendiren Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, "2024 yılında savunma ve havacılık sanayii ihracatımız, NATO ve hizmet ihracatları dahil olmak üzere yüzde 29'luk bir artışla 7,154 milyar dolara ulaşarak yeni bir rekora imza attı. Bu rakam, 2024 hedefimiz olan 6,5 milyar doların yüzde 11 üzerinde gerçekleşti. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde, kanıtlanmış teknolojilerimizle dünya sahnesinde oyunun kurallarını yeniden yazıyor, 180 farklı ülkeye ürün ihraç ederek Türkiye'nin adını gururla duyuruyoruz. Uluslararası iş birliği faaliyetlerimiz ve temaslarımız sayesinde şirketlerimiz belli bir bölgeye değil, dünyanın neredeyse tamamına ihracat yapabilir hale geldi. Bu büyük başarıda emeği geçen firmalarımıza, özveriyle çalışan sektör çalışanlarımıza, başkanlık personelimize, alt yüklenicilerimize ve KOBİ'lerimize sonsuz teşekkürlerimizi sunuyorum. Savunma sanayii ürünlerimiz ve ileri teknolojilerimizle yeni ufuklar açmaya, rekorlar kırmaya ve Türkiye'nin teknoloji gücünü geleceğe taşımaya devam edeceğiz. 2025 yılında yüksek katma değerli ürünlerin ihracatında kalıcı artış hedefiyle çalışmaya aynı kararlılıkla devam edeceğiz" dedi. - ANKARA