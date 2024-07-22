Sayıştay, 25 denetçi yardımcısı adayı alacak - Son Dakika
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Ekonomi

Sayıştay, 25 denetçi yardımcısı adayı alacak

Sayıştay Başkanlığı, boş bulunan 25 kadro için denetçi yardımcısı adayı alımı yapacak. Başvuru sahipleri eleme, yazılı ve mülakat sınavlarına tabi tutulacak. Sınav başvuruları 21-28 Ağustos tarihleri arasında alınacak ve geç başvuru günü olarak 5 Eylül belirlendi. Başvurular ÖSYM merkezleri, ÖSYM'nin internet sitesi veya mobil uygulaması üzerinden yapılacak. Eleme sınavı 6 Ekim'de Ankara'da gerçekleştirilecek ve başarılı olanlar yazılı sınava katılacak. Yazılı sınavın ilk oturumu 28 Aralık Cumartesi, ikinci oturumu ise 29 Aralık Pazar günü yapılacak. Yazılı sınavı geçen adaylar mülakata katılma hakkı elde edecek ve mülakatın yeri ve zamanı adaylara mail yoluyla bildirilecek. Sınavda başarılı olanların isimleri Sayıştayın internet sitesinde ilan edilecek.

22.07.2024 12:37
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Sayıştay Başkanlığı, boş bulunan 25 kadro için denetçi yardımcısı adayı alacak.

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, başvuru sahipleri eleme, yazılı ve mülakat sınavlarına tabi tutulacak.

Kurumun 25 denetçi yardımcısı adayı alımı için sınav başvuruları 21-28 Ağustos'ta yapılacak. Geç başvuru günü olarak da 5 Eylül belirlendi.

Sınav başvuruları, ÖSYM merkezleri, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM mobil uygulamasından alınacak.

Posta yoluyla başvurular kabul edilmeyecek.

Eleme sınavı 6 Ekim'de Ankara'da yapılacak. Bu sınavda başarılı olanların tabi tutulacağı yazılı sınavın ilk oturumu 28 Aralık Cumartesi, ikinci oturumu da 29 Aralık Pazar günü gerçekleştirilecek.

Yazılı sınavı kazananlar mülakata katılma hakkını elde edecek. Mülakatın yeri ve zamanı, yazılı sınavı da geçen adayların mail adreslerine iletilecek. Sınavda başarı sağlayanların isimleri Sayıştayın internet sitesinden ilan edilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Sayıştay, 25 denetçi yardımcısı adayı alacak - Son Dakika

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