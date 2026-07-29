Sber'in Nett Kârı İlk Yarıda Yüzde 18,6 Arttı - Son Dakika
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Sber'in Nett Kârı İlk Yarıda Yüzde 18,6 Arttı

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Sber'in net kârı 1 trilyon 19 milyar rubleye ulaştı, net faiz gelirleri ise yüzde 22,5 yükseldi.

Rusya'nın en büyük bankası Sber'in net karı bu yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,6 artarak 1 trilyon 19 milyar rubleye (yaklaşık 13 milyar dolar) çıktı.

Sber'in uluslararası finansal raporlama standartlarına göre hazırladığı bilançosunda, bankanın öz sermaye getiri oranının ikinci çeyrekte yüzde 24 seviyesinde gerçekleştiği belirtildi.

Buna göre, bankanın net karı ikinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 20,9 artarak 511,2 milyar rubleye, ocak-haziran döneminde ise yüzde 18,6 yükselerek 1 trilyon 19 milyar rubleye ulaştı.

Bankanın net faiz gelirleri yılın ilk yarısında yüzde 22,5 artarak 2,05 trilyon rubleye, net komisyon gelirleri de yüzde 5,4 yükselişle 419,8 milyar rubleye çıktı.

Sber'in bireysel kredi portföyü yılın başından bu yana yüzde 5,6 artarak 20,3 trilyon rubleye, kurumsal kredi portföyü de yüzde 3,7 yükselerek 32,3 trilyon rubleye ulaştı.

Bankanın müşteri mevduatları yılın başına göre yüzde 0,7 azalarak 49,1 trilyon rubleye gerilerken bireysel müşterilere ait mevduatlar yüzde 3 artışla 34,5 trilyon rubleye çıktı.

Sber, geçen yıl 1,7 trilyon ruble net kar elde etmişti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sber'in Nett Kârı İlk Yarıda Yüzde 18,6 Arttı - Son Dakika

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