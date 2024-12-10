Sberbank'ın Net Karı Yüzde 4,9 Arttı

Ekonomi

Rusya'nın en büyük bankası Sberbank'ın net karının yılın 11 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,9 artarak 1,4 trilyon rubleye (yaklaşık 13,9 milyar dolar) çıktığı bildirildi.

Sberbank'tan yapılan yazılı açıklamada, bankanın kasımda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,6 artışla 117,3 milyar ruble net kar elde ettiği kaydedildi.

Bankanın net karının yılın 11 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,9 artarak 1,4 trilyon rubleye çıktığı, öz sermaye getiri oranının yüzde 21,3 seviyesinde gerçekleştiği ifade edildi.

Sberbank, geçen yıl 1,5 trilyon ruble ile (yaklaşık 17 milyar dolar) rekor seviyede kar elde etmişti.