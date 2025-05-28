Schneider Electric Sürdürülebilirlik İçin Yapay Zeka Geliştiriyor - Son Dakika
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Ekonomi

Schneider Electric Sürdürülebilirlik İçin Yapay Zeka Geliştiriyor

28.05.2025 14:30
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Schneider Electric, Agentic AI ile enerji yönetiminde yeni nesil ekosistem kurmayı hedefliyor.

Schneider Electric, sürdürülebilirlik ve enerji yönetimi için yeni nesil entegre ekosistem oluşturmayı hedefleyen uzun vadeli girişim başlattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bu girişim şirketin yenilikçi yazılım ve geleceğe dönük inovasyona olan güçlü bağlılığını yansıtan kapsamlı bir büyüme modeline dayanıyor.

İnsan müdahalesi olmadan kararlar alabilen ve görevleri yerine getirebilen otonom sistemlere odaklanan bir yapay zeka sınıfı olan "Agentic AI" girişimin merkezinde yer alıyor. Agentic AI, Bu yapay zeka ajanları, ihtiyaçları önceden tahmin edebilen ve karmaşık ortamlara gerçek zamanlı uyum sağlayabilen, bağımsız ya da müşteriler ve danışmanlarla işbirliği içinde çalışmak üzere tasarlanmış yeni nesil yazılımlar olarak öne çıkıyor.

Şirketin yeni nesil ekosistemi, enerji ve sürdürülebilirlik yönetimini yeniden şekillendirerek, strateji ve karar alma süreçlerinin hem komuta merkezi hem de koordinasyon katmanı olarak hizmet verecek.

Yapay zeka ajanlarının, insan uzmanlar ve kurumsal sistemlerle sorunsuz entegrasyon sağlayan uyarlanabilir iş akışlarına dahil edilmesiyle dağınık sürdürülebilirlik çabalarını sürekli olarak sonuçları optimize eden ve sürdürülebilir etki yaratan akıllı bir ekosisteme dönüştürmesi hedefleniyor.

Schneider Electric, bu önemli girişimi yönetmek üzere Ürün Yönetimi Başkanı olarak Julien Picaud'u görevlendirdi. Stratejik liderlik ve ürün yönetimi konusundaki deneyim sahibi Picaud, dijital inovasyon ve yapay zeka odaklı projelerle iş performansını artırmayı, akıllı kaynak ve emisyon yönetimini geliştirmeyi hedefliyor.

Picaud, şirketin mevcut yazılım platformlarının temel işlevlerini yeniden şekillendirirken, sürdürülebilirlik alanında lider EcoAct firmasının yakın zamanda gerçekleştirilen satın alımıyla birlikte yeni özellikleri de hayata geçirecek.

"Geleceğin pratik ve etkili sistemlerini dönüştürmeye hazır"

Açıklamada görüşlerine yer verilen, Schneider Sürdürülebilirlik İş Birimi Başkanı Steve Wilhite, bu teknolojinin karmaşık veri analizleri ve görevlerin otomasyonu sayesinde müşterilerin stratejik girişimlere ve daha büyük etki yaratan yeniliklere odaklanmalarını sağlayan bir kuvvet çarpanı etkisi yarattığını belirtti.

Wilhite, "Bu durum, kurumların enerji ve karbon azaltımı süreçlerini hızlandırma biçiminde temel bir dönüşümü temsil etmektedir." ifadesini kullandı.

IDC Sürdürülebilirlik ve ESG Yazılım Araştırma Direktörü Amy Cravens da enerji ve sürdürülebilirlik gibi uzmanlık gerektiren alanlarda "agentic yapay zeka"nın, tasarıma entegre edilmiş alan bilgisi derinliği kadar etkili olduğunu vurguladı.

Schneider Electric'in, alanındaki deneyimiyle sürdürülebilirlik yönetiminde yeni bir standart oluşturan "agentic yapay zeka" ekosistemi yarattığını paylaşan Cravens, bu yeni nesil yapay zekanın, bilgi yönetimi alanında geleceğin pratik ve etkili sistemlerini dönüştürmeye hazır olduğunu aktardı.

Schneider Electric'in Corporate Knights tarafından "Dünyanın En Sürdürülebilir Şirketi" seçilmesinin ve dünyanın en etik şirketleri arasında 14 kez ödüllendirilmesinin gerçekleştirdikleri yatırımı sorumluluk bilinciyle sürdürmek için sağlam bir temel oluşturduğuna değinen Cravens, şunları kaydetti:

Schneider Electric Sürdürülebilirlik İş Birimi CTO'su ve Yazılım Mühendisliği Başkanı Dan Whitsell ise yapay zekanın enerji yoğunluğunu göz önünde bulundurarak, bu yatırımı hesaplama verimliliği ve sorumlu kaynak kullanımı odaklı geliştirmeye ve uygulamaya kararlı olduklarının altını çizdi.

Whitsell, "Frugal AI' ilkelerini entegre ederek, en az kaynak tüketimiyle maksimum zeka sağlayan sistemler tasarlıyoruz. Bu da daha az kaynak kullanan modeller, verimli algoritmalar ve optimize edilmiş altyapılarla enerji kullanımı, emisyon ve maliyetleri azaltırken performanstan ödün vermemek anlamına geliyor." değerlendirmelerinde bulundu.

Kaynak: AA

Yapay Zeka, Teknoloji, Ekonomi, Enerji, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Schneider Electric Sürdürülebilirlik İçin Yapay Zeka Geliştiriyor - Son Dakika

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