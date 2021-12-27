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Schneider Electric üst üste 11. yıl "Dow Jones Sürdürülebilirlik Dünya Endeksi"nde - Son Dakika

Schneider Electric üst üste 11. yıl "Dow Jones Sürdürülebilirlik Dünya Endeksi"nde

27.12.2021 11:53
Schneider Electric üst üste 11. yıl "Dow Jones Sürdürülebilirlik Dünya Endeksi"nde

Corporate Knights tarafından 2021'de "dünyanın en sürdürülebilir kurumu" seçilen Schneider Electric, 2021 Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi'nde (DJSI) üst üste 11. yıl yer almayı başardı.

Corporate Knights tarafından 2021'de "dünyanın en sürdürülebilir kurumu" seçilen Schneider Electric, 2021 Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi'nde (DJSI) üst üste 11. yıl yer almayı başardı.

Schneider Electric açıklamasına göre, bir şirketin çevresel, sosyal ve yönetişim (ÇSY) performansı konusunda en ünlü global göstergelerden biri olan DJSI Dünya Endeksi'nde bu yıl S&P Global'in Kurumsal Sürdürülebilirlik Değerlendirmesi'ne göre 61 sektörden 322 şirket yer aldı. DJSI, her yıl kapsamlı bir ÇYS değerlendirmesinin ardından dünya çapından global piyasa değerinin yüzde 45'ini temsil eden yaklaşık 2 bin 500 şirket arasından ilk yüzde 10'u seçiyor. Schneider Electric, 2021 yılında 86/100 puan almayı başardı ve sektör ortalaması 28/100 puan oldu.

Schneider Electric'in listeye tekrar dahil edilmesi, kaydettiği ilerleme ve başarıların sürekliliğini yansıtıyor. Schneider Electric, yakın geçmişte yaptığı açıklamada 2021-2025 yıllarına yönelik Schneider Sürdürülebilirlik Etkisi hedefleriyle taahhütlerinde çıtayı yükselttiğini duyurdu. Şirket, sağladığı ilerlemeyi yılın her çeyreğinde izliyor ve sonuçları yayımlıyor. Artan sayıda şirket ve kuruluşa destek sunmak için sürdürülebilirlik danışmanlığı bölümünü de güçlendirerek diğer oyuncuların da Schneider Electric'in izinden gitmesini bekliyor.

Schneider Sürdürülebilirlik Harici ve Göreli Endeksi'ni (SSERI) oluşturan dört harici derecelendirme arasında DJSI de yer alıyor. Bu araç, şirketin liderlerine performans payları (uzun vadeli teşvik planı) vermekte kullanılan yüzde 25'lik bir ağırlıklandırma ile Schneider Electric'in sürdürülebilirlik performansını ölçüyor.

Schneider Electric derecelendirmelerde düzenli olarak yer alarak iklim değişikliği ve katılımcılık konularında global ölçekte öne çıkanlardan biri olarak taahhüdünü ortaya koyuyor. Son olarak Vigeo Eiris derecelendirme kuruluşu tarafından belirlenen ÇYS performansında sektör birinciliğini koruyan ve Financial Times tarafından bir Çeşitlilik Lideri olarak kabul edilen Schneider Electric, EcoAct'ın İklim Raporlama Performansı sıralamasında uluslararası şirketler arasında dördüncü ve EURO STOXX 50 şirketleri arasında birinci oldu.

Ayrıca, yıllık Kapsam 1 ve Kapsam 2 sera gazı emisyonlarını azalttığı için Fransız haftalık iş dergisi Challenges tarafından "İklim Şampiyonu" olarak kabul edildi.

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Dow Jones, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Schneider Electric üst üste 11. yıl 'Dow Jones Sürdürülebilirlik Dünya Endeksi'nde - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Schneider Electric üst üste 11. yıl "Dow Jones Sürdürülebilirlik Dünya Endeksi"nde - Son Dakika
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