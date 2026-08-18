SEC'den Kripto Varlık Düzenlemesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

SEC'den Kripto Varlık Düzenlemesi

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SEC, kripto varlıklar için yeni kurallar önerdi. İnovasyonu destekleyecek muafiyetler sunulacak.

NEW ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), kripto varlıkları içeren yatırım sözleşmeleri için açık ve hedefe uygun bir çerçeve sunmayı amaçlayan yeni kurallar önerdiğini duyurdu.

SEC'den yapılan açıklamada, "Kripto Varlık Düzenlemesi" başlıklı kural teklifinin Mart 2026'da yayımlanan ve federal menkul kıymetler yasalarının belirli kripto varlıklara ve kripto varlıkları içeren işlemlere nasıl uygulanacağını açıklığa kavuşturan yorumunun ardından geldiğine işaret edildi.

Açıklamada, söz konusu çalışmaların yerel kripto varlık piyasalarında sorumlu sermaye oluşumu ve inovasyonun önündeki engelleri ele almayı amaçladığı vurgulandı.

Önerilen düzenlemede, 1933 tarihli Menkul Kıymetler Yasası'nın kayıt zorunluluklarına yönelik iki farklı muafiyet öngörüldüğüne değinilen açıklamada, bunlardan ilkinin 4 yıllık bir süre zarfında 5 milyon dolara kadar arz yapılmasına tek seferlik muafiyet sağlayacağı aktarıldı.

Açıklamada, ikinci muafiyet kapsamında ise her 12 aylık dönemde 75 milyon dolara kadar arz yapılmasına izin verileceği belirtilerek "Her iki muafiyet kapsamında da ihraççıların yatırımcılarına belirli ilkelere dayalı açıklamaları sunmaları gerekecek. Ayrıca ikinci muafiyetten yararlanan ihraççıların finansal tablolar sunması ve devam eden raporlama yükümlülüklerine tabi olması gerekecek." ifadeleri kullanıldı.

Kural teklifinin, kripto varlığın "yatırım sözleşmesi" kapsamında değerlendirilmemesine yönelik şartlı bir "güvenli liman" uygulaması sunacağı kaydedilen açıklamada, bu muafiyetler kapsamında ihraç edilen menkul kıymetlerin teklif ve satışlarında eyalet düzeyindeki kayıt ve yeterlilik gerekliliklerinin uygulanmayacağı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SEC Başkanı Paul Atkins, Komisyonun kripto piyasalarına netlik kazandırma çabalarının sürdüğüne işaret ederek "Kongre kalıcı bir düzenleyici çerçeve oluşturmak için çalışırken, Kripto Varlık Düzenlemesi, girişimcilere ve piyasa katılımcılarına, federal menkul kıymetler yasaları kapsamında sermaye artırmaları için net yollar sağlamayı amaçlıyor." ifadelerini kullandı.

Atkins, ihraççıların vadettikleri temel yönetimsel süreçleri tamamlaması veya kalıcı olarak sona erdirmesi halinde güvenli liman uygulamasının devreye gireceğini belirterek, bu düzenleyici çerçevenin geliştirilmesinin, inovasyonu gelecek nesiller boyunca ABD kripto varlık piyasalarında sürdürme stratejisinin kilit unsurlarından biri olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi SEC'den Kripto Varlık Düzenlemesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alanya’da aile trajedisi: Eşini ve kayınvalidesini bıçaklayan şüpheli tutuklandı Alanya'da aile trajedisi: Eşini ve kayınvalidesini bıçaklayan şüpheli tutuklandı
Bağcılar’da komşu kavgası: 4 yaralı Bağcılar'da komşu kavgası: 4 yaralı
Bursa’da trafik kazası: Genç sürücü hayatını kaybetti Bursa'da trafik kazası: Genç sürücü hayatını kaybetti
Gaziantep’te otobüsle tır çarpıştı: 2 ölü, 22 yaralı Gaziantep'te otobüsle tır çarpıştı: 2 ölü, 22 yaralı
YKS yerleştirme sonuçları açıklandı Kayıtlar 24-28 Ağustos’ta YKS yerleştirme sonuçları açıklandı! Kayıtlar 24-28 Ağustos'ta
Trump’tan uzatma sinyali gelmedi, piyasalar alev aldı Trump’tan uzatma sinyali gelmedi, piyasalar alev aldı

23:52
Fenerbahçe ne yaptıysa olmadı Şampiyonlar Ligi bileti Fransa’ya kaldı
Fenerbahçe ne yaptıysa olmadı! Şampiyonlar Ligi bileti Fransa'ya kaldı
23:22
ABD harekete geçti İsrail-Türkiye-Suriye arasında çatışma önleme mekanizması kuruluyor
ABD harekete geçti! İsrail-Türkiye-Suriye arasında çatışma önleme mekanizması kuruluyor
22:29
3 aydır tutuklu bulunan gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı tahliye edildi
3 aydır tutuklu bulunan gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı tahliye edildi
22:04
Trabzon’da emniyet müdürlüğünün bahçesine İHA düştü
Trabzon'da emniyet müdürlüğünün bahçesine İHA düştü
20:22
Arif Ahmet Denizolgun’un mezarının açılacağını duyan cemaat mensupları Karacaahmet Mezarlığı’nda toplandı
Arif Ahmet Denizolgun'un mezarının açılacağını duyan cemaat mensupları Karacaahmet Mezarlığı'nda toplandı
19:49
Bıçaklanan Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, sedye üzerindeyken saldırganın ismini verdi
Bıçaklanan Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, sedye üzerindeyken saldırganın ismini verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2026 00:16:43. #7.12#
SON DAKİKA: SEC'den Kripto Varlık Düzenlemesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.