Parçalı Ay Tutulması 28 Ağustos'ta - Son Dakika
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Parçalı Ay Tutulması 28 Ağustos'ta

Parçalı Ay Tutulması 28 Ağustos\'ta
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28 Ağustos 2026'da Türkiye'den izlenebilecek parçalı Ay tutulması gerçekleşecek.

TÜRKİYE Ulusal Gözlemevleri'nin her yıl hazırlanan ve önemli gök olaylarına yer verilen Gök Olayları Yıllığı'nın 2026 sayısına göre; 28 Ağustos'ta parçalı Ay tutulması gerçekleşecek. Tutulma, Türkiye'den de izlenebilecek.

Türkiye'den de izlenebilecek olan parçalı Ay tutulması, yarın gerçekleşecek. 2026 Gök Olayları Yıllığı'na göre, tutulma şöyle olacak:

"28 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleşecek tutulmada Ay, öncelikle saat 04.23.55'te Yer'in yarı gölge (penumbra) konisine girmeye başlayacak. Bu evrede, Ay'ın parlaklığında hafif bir azalma görülebilse de değişimi fark etmek her zaman kolay olmayabilir. Tutulmanın daha belirgin kısmı ise saat 05.33.48'de Ay, Yer'in tam gölge (umbra) konisine girerken başlayacak ve böylece tutulma 'parçalı' evreye geçmiş olacak. Bu andan itibaren Ay'ın yüzeyinin bir kenarında Dünya'nın gölgesi belirgin şekilde seçilebilecek. Tutulma ilerledikçe örtülme artacak ve maksimum tutulmaya saat 07.12.49'da ulaşılacak. Ancak bu saatte Türkiye genelinde Ay batmış olacağı için tutulmanın bu evresini ülkemizden gözlemleyebilmek mümkün değil. Maksimum evreden sonra Ay, tam gölge konisinden yavaşça çıkarak parçalı tutulmanın son kısmına (çıkış evresi) girecek. Böylelikle saat 08.51.55'te parçalı tutulma sona erecek. Bunun ardından Ay, saat 10.01.41'de yarı gölge konisinden de tamamen çıkacak ve tutulma tüm evreleriyle tamamlanmış olacak."

Kaynak: DHA

Ağustos, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Parçalı Ay Tutulması 28 Ağustos'ta - Son Dakika

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