Pennywise ile hafızalara kazınmıştı! Tim Curry'den acı haber - Son Dakika
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Pennywise ile hafızalara kazınmıştı! Tim Curry'den acı haber

Pennywise ile hafızalara kazınmıştı! Tim Curry\'den acı haber
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Usta oyuncu Tim Curry, 80 yaşında hayatını kaybetti. “It” filmindeki Pennywise karakteriyle hafızalara kazınan Curry'nin ölümü sevenlerini üzdü.

İngiliz oyuncu Tim Curry'den acı haber geldi. Kariyeri boyunca sinema, televizyon ve tiyatroda birçok başarılı projede yer alan oyuncu, 80 yaşında yaşamını yitirdi.

Pennywise ile hafızalara kazınmıştı! Tim Curry'den acı haber

Curry'nin salı gecesi Los Angeles'taki evinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Sağlık ekiplerinin ihbar üzerine eve geldiği, ancak oyuncunun olay yerinde yaşamını yitirdiği belirtildi. Ölümünde şüpheli bir durum olmadığı aktarıldı.

Pennywise ile hafızalara kazınmıştı! Tim Curry'den acı haber

PENNYWISE İLE HAFIZALARA KAZINDI

Tim Curry, özellikle Stephen King'in “It” eserinden uyarlanan yapımda canlandırdığı Pennywise karakteriyle dünya çapında tanındı. Oyuncu ayrıca “The Rocky Horror Picture Show” ve “Home Alone 2” gibi unutulmaz yapımlarda da rol aldı.

Pennywise ile hafızalara kazınmıştı! Tim Curry'den acı haber

50 yılı aşan kariyeri boyunca “Annie”, “Clue”, “The Hunt for Red October” ve “Muppet Treasure Island” gibi filmlerde yer alan Curry, tiyatro ve televizyon çalışmalarıyla da birçok ödüle aday gösterildi.

Pennywise ile hafızalara kazınmıştı! Tim Curry'den acı haber

YILLARDIR SAĞLIK SORUNLARIYLA MÜCADELE EDİYORDU

Curry, 2012 yılında geçirdiği ağır felcin ardından sağlık sorunlarıyla mücadele etmeye başlamıştı. Felç sonrası geçirdiği ameliyatın ardından hareket kabiliyeti kısıtlanan oyuncu, son yıllarında tekerlekli sandalye kullanıyordu.

Stephen King, Los Angeles, Magazin, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Magazin Pennywise ile hafızalara kazınmıştı! Tim Curry'den acı haber - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pennywise ile hafızalara kazınmıştı! Tim Curry'den acı haber - Son Dakika
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