Seç Market 1.750'nci mağazasını açtı - Son Dakika
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Seç Market 1.750'nci mağazasını açtı

28.02.2022 14:50
Seç Market 1.750'nci mağazasını açtı

Seç Market, 1.750'nci mağazasını Kastamonu'da açtı.

Seç Market, 1.750'nci mağazasını Kastamonu'da açtı.

Seç Market'ten yapılan açıklamaya göre, şirket, sağladığı kurumsal altyapı, fiyat avantajları, güvenli gıda ve zengin ürün çeşitliliğiyle paydaşlarının rekabet gücünü artırarak büyümeye devam ediyor.

Her geçen gün bayi sayısını artıran ve 79 ilde hizmet veren Seç Market, Kastamonu'da gerçekleştirdiği açılışla mağaza sayısını 1.750'ye ulaştırdı.

Geleneksel esnaf kültürünü modern marketçilik altyapısıyla buluşturan Seç Market, bayilerine sunduğu geniş ürün gamı ve uygun fiyat avantajlarıyla yoğun rekabetin yaşandığı sektörde konumunu güçlendiriyor, cirosunu ve müşteri memnuniyetini artırıyor.

"Her 12 saatte bir yeni bir seç mağazası açıyoruz"

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Seç Market Genel Müdürü Altan Sekmen, kendi mahallesinde ve semtinde verdiği hizmetle yoğun rekabetin olduğu perakende pazarında mücadele eden iş ortaklarıyla birlikte yürüdüklerini ve beraber kazanmaya devam ettiklerini anlattı.

Güçlü ekosistemlerinin yanı sıra tedarik ve lojistik altyapıları sayesinde bayilerin ürünlerini hızlı, kolay ve uygun fiyatla temin ettiğini kaydeden Sekmen, bayileri çeşitli danışmanlık hizmetleriyle destekleyerek mağaza operasyonlarına da yardımcı olduklarını, finansal avantajlar sağladıklarını ve esnafın rekabet edebilmesi için önemli bir çözüm ortağı olduklarını anlattı.

Sekmen, "Modelimizin sunduğu avantajlar sayesinde her 12 saatte bir yeni bir mağaza açarak büyüyoruz. Türkiye'nin her yerinden bayilik başvurusu alıyoruz. Kazandıran iş modelimizle 2022'de de bayi sayımızı artırarak esnafımızı ve müşterimizi mutlu etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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Kastamonu, Market, Esnaf, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Seç Market 1.750'nci mağazasını açtı - Son Dakika


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