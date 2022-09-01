Securitas Alarm, teknoloji odaklı büyüyecek - Son Dakika
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Securitas Alarm, teknoloji odaklı büyüyecek

01.09.2022 11:37
Securitas Alarm, teknoloji odaklı büyüyecek

Securitas Alarm, Securitas'ın global deneyimi ve bilgi birikimiyle teknoloji odaklı büyümesini sürdürecek.

Securitas Alarm, Securitas'ın global deneyimi ve bilgi birikimiyle teknoloji odaklı büyümesini sürdürecek.

Securitas açıklamasına göre, geçen yıl gerçekleşen satın alma ile Securitas Grup şirketleri arasına katılan Tepe Güvenlik, Securitas ile birleşme süreçlerini tamamladı. Faaliyetlerine Securias Alarm olarak devam edecek olan şirket, Securitas'ın global deneyimi ve bilgi birikimiyle teknoloji odaklı büyümesini sürdürecek.

Securitas Alarm ile Türkiye'de müşterileri için avantajlar ve yeniliklerin sağlanacağı bir döneme girmeyi planlayan Securitas ise, küçük ve orta ölçekli işletmeler için bir çözüm ağına ulaşmayı hedefliyor.

Securitas Alarm, 81 ilde, 70 binin üzerinde aboneye hizmet sunuyor. Teknolojik güvenlik çözümlerini müşterilerine sunmak için global trendleri takip eden şirket, bu konuda kendini sürekli geliştiriyor.

Türkiye'nin farklı lokasyonlarında hizmet veren ilk coğrafi izleme merkezine sahip olan Securitas Alarm, doğal afet gibi durumlarda bile kesintisiz hizmet sunuyor. Alarm sinyallerine 8 saniye müdahale ile dünya ve Türkiye standartlarına göre çok başarılı bir ortalamaya sahip.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Securitas Alarm Genel Müdürü Emre Erdal, Securitas Alarm ile hızlı, ulaşılabilir ve dijitalleşmiş güvenlik çözümleri sunmayı hedeflediklerini belirtti.

Erdal, "30 yıllık Tepe Güvenlik deneyimini, güvenlikte dünya devi Securitas'ın bilgi birikimi ve gücüyle birleştirip, büyümemize devam etmeyi planlıyoruz. Securitas Alarm olarak elektronik güvenlik ve alarm izleme pazarının en güçlü oyuncularından bir tanesiyiz." ifadelerini kullandı.

Toplam gelirde, 2022 yılını bir önceki yıla göre enflasyon etkisi hariç yüzde 20 oranında organik büyüme ile kapatmayı planladıklarını aktaran Erdal, şunları kaydetti:

"Sağlıklı büyüme trendimizi korumak ve daha da ileriye taşımak istiyoruz. En büyük önceliğimiz müşteri memnuniyetidir. Hizmet kalitemizi daha da artırarak, katma değerli yeni ve farklı çözümleri müşterilerimiz ile buluşturmaya devam edeceğiz. Çünkü insanların huzurlu ortamlara ihtiyacı var ve biz bu beklentinin nasıl karşılanacağına bilgi ve tecrübemizle hakimiz."

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Kaynak: AA

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

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