SEDAŞ, olası afet durumlarına hazırlıklı olmak için 29 kişilik gönüllü arama kurtarma ekibi oluşturdu - Son Dakika
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Ekonomi

SEDAŞ, olası afet durumlarına hazırlıklı olmak için 29 kişilik gönüllü arama kurtarma ekibi oluşturdu

SEDAŞ, olası afet durumlarına hazırlıklı olmak için 29 kişilik gönüllü arama kurtarma ekibi oluşturdu

Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ (SEDAŞ), olası afet durumlarına hazırlıklı olmak için 29 kişilik gönüllü arama kurtarma ekibi oluşturdu. Şirket, AFAD koordinasyonunda eğitimlerini tamamlayan ekip ile deprem, sel, yangın gibi doğal afet durumlarına hızla müdahale etmeyi amaçlıyor.

04.03.2024 14:43  Güncelleme: 14:45
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Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ (SEDAŞ), olası afet durumlarına hazırlıklı olmak için 29 kişilik gönüllü arama kurtarma ekibi oluşturdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, tamamı gönüllü çalışanlardan oluşan bu ekip, teorik ve pratik eğitimlerini AFAD koordinasyonunda başarıyla gerçekleştirdi.

20 bin kilometrekarelik alanda 2 milyonu aşkın müşteriye enerji dağıtım hizmeti sunan SEDAŞ, olası bir afet anında gönüllü olarak arama-kurtarma çalışmalarına katılacak 29 kişilik bir ekip oluşturdu. Deprem, sel, yangın gibi doğal afet durumlarına hızla müdahale etmek amacıyla SEDAŞ bünyesinde çalışanlardan oluşan gönüllü ekip, aldıkları eğitimle AFAD akreditasyonuna dahil oldu.

Olası afet durumlarında arama kurtarma faaliyetlerine destek olmak için bir araya gelen SEDAŞ gönüllü çalışanlarına program öncesi ilk yardım eğitimleri verildi. Dört günlük saha uygulamalarının ilk gününde teorik bilgiler, ikinci gününde dehlize giriş uygulaması, malzeme tanıtımı ve kullanımı, üçüncü gününde ip bağlama teknikleri ve ilk yardım uygulaması, dördüncü ve son günde ise arama kurtarma senaryolarını yansıtan tatbikat gerçekleştirildi.

Sapanca'da kurulu tatbikat sahasında AFAD uzman ekipleri tarafından verilen eğitimlerde gönüllü çalışanlara teorik, tatbiki, bilgi ve becerileriyle fiziki kabiliyetlerini artırıcı ve göreve her an hazırlıklı bulunmalarını sağlamak için eğitici programlar uygulandı. Afetlerde, sellerde ve önemli kazalarda arama, kurtarma, ilk yardım hizmetlerini vermeyi amaçlayan SEDAŞ arama-kurtarma ekibi, düzenlenen sertifika töreninin ardından her türlü göreve hazır olduklarını ifade etti.

Kaynak: AA

Sakarya, Deprem, AFAD, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi SEDAŞ, olası afet durumlarına hazırlıklı olmak için 29 kişilik gönüllü arama kurtarma ekibi oluşturdu - Son Dakika

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