Sedat Kılınç'tan 'sıfır faizli kredi' önerisi

Sedat Kılınç İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Kılınç, ilk defa konut alacaklara verilen aylık yüzde 0.99 faizli konut kredisini olumlu bulduklarını söyleyerek, "Eğer devletimiz ihtiyaç sahibi ve dar gelirli insanlara sıfır faizli konut kredisi verirse bizde maliyetine daire yapmaya, inşa etmeye hazırız" dedi.

Uygulanan yüzde 0.99 faizli konut kredisinin ev alacak vatandaşlar için bir fırsat olduğunu söyleyen Sedat Kılınç, "Yüzde 0.99 gibi bir oranla sıfır ve ikinci el konutlarda ilk defa konut alacaklara bir destek var. Bir diğer destekte ikinci el konutlarda yüzde 50 miktarda döviz ya da altın bozduran vatandaşlarımıza yüzde 0.89 oranında bir destek var. Üçüncü olarak da inşaat sektöründe 1 yıl boyunca fiyatını değiştirmeyeceklere finansman desteği var. Özellikle yarım kalan inşaatlarda. Burada bizim talep gören ve bizim en çok ilgilendiğimiz kısım; sıfır konutlarda ilk defa konut alacak vatandaşların talep göstermesi. Oranlara baktığımızda ülke genelinde özel bankaların kredi faiz oranlarına baktığımız zaman aylık 2 ile 3 arasında değişen oranlar var" şeklinde konuştu.

"Bu dönemde 0.99 gerçekten sektöre gerçekten çok büyük katkı sağlıyor"

Kılınç, "Aslında son bir fırsat diyebiliriz. Çünkü konut fiyatlarında ciddi artışlar var ve artışlar devam ediyor. Bugün konut alan birisi daha henüz yansımamış maliyet masraflarından etkilenmemiş olacak hem de çok cazip bir kredi faiz oranıyla konut sahibi olacak. Tabi sadece kamu bankaları bu işe destek veriyor. Ancak işin içerisine bir de şöyle bir durum var ki; kamuya bağlı faizsiz işlem yapan katılım bankaları da 0.99 oranla kredilendirip, fonlayıp bu dairelerden insanların ev sahibi olmalarına vesile oluyor" ifadelerini kullandı.

"Devletimiz ihtiyaç sahibi ve dar gelirli insanlara sıfır faizli konut kredisi verirse bizde maliyetine daire yapmaya, inşa etmeye hazırız"

Sağlanacak yüzde 0.99 faizli konut kredisinin faydasını gördüklerini belirten Kılınç, "İnşallah uzun süreli olarak da bu tarz uygulamalar devam eder. Hatta bizim beklentimiz ve talebimiz ilk defa konut alacak ve dar gelirli insanlara sıfır faiz uygulanması. Yani faizsiz bir destek verilmesi lazım. Dar gelirli ve konut alamayacak insanlara, ekonomik gücü olmayan geçimini sağlayamayan insanlara bizde katkı sağlarız. Bir inşaat temsilcisi olarak şunun sözünü veriyorum; eğer devletimiz ihtiyaç sahibi ve dar gelirli insanlara sıfır faizli konut kredisi verirse bizde maliyetine daire yapmaya, inşa etmeye hazırız. Bu olursa ülkemizde geçim sıkıntısı çeken insanlarına çok büyük katkı olur birçok şeyden de bizim vatandaşımızın öncelikli olması lazım. Suriye'de konut yapmadan önce ülkemizdeki vatandaşımızı düşünüp, onlara bu tür destekler verilirse daha doğru olur diye düşünüyorum" diye konuştu. - KAYSERİ