SEDDK'dan Sigortacılık Yönetmeliğine Değişiklik - Son Dakika
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SEDDK'dan Sigortacılık Yönetmeliğine Değişiklik

23.07.2026 09:30
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SEDDK, sigortacılık destek hizmetleri yönetmeliğinde değişiklik yaparak yeni kurallar getirdi.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), sigortacılık destek hizmeti kuruluşlarına ilişkin yönetmelikte değişikliğe gitti.

SEDDK'nin "Sigortacılık Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, şirketlerin, sigorta acentelerinin, sigorta brokerlerinin ve sigorta eksperlerinin yönetim ve denetiminde bulunanlar ile bunlar adına imza atmaya yetkili olanlar destek hizmeti kuruluşlarının yönetim kurullarında görev alamayacak, imzaya yetkili olarak çalışamayacak, bunlara ortak olamayacak ve bunlardan ücret karşılığı herhangi bir iş kabul edemeyecek.

Şirketlerin veya şirketlerin mensup olduğu grupların hakim hissedar olduğu destek hizmeti sağlayıcıları, ortaklık hariç bu hükümden istisna olacak.

Yönetmelik kapsamında destek hizmeti sunan gerçek ve tüzel kişiler sigorta aracılığı faaliyetinde bulunamayacak. Sigorta aracılığı faaliyetinde bulunan gerçek ve tüzel kişiler ise destek hizmeti sunamayacak.

SEDDK, destek hizmeti sağlayıcısının sorumluluk sigortası yaptırmasını veya başka bir teminat sağlamasını talep edebilecek. Diğer taraftan sorumluluk sigortası ve teminatlara ilişkin usul ve esaslar SEDDK tarafından belirlenecek.

Yönetmelik kapsamında sigortacılık destek hizmeti sunacak şirketlerin özsermaye miktarı 250 milyon lira olarak belirlendi.

SEDDK, şirketler ile gerçekleştirilen işin hacmi ve niteliğine göre sermaye tutarını yarısına kadar indirmeye veya iki katına kadar artırmaya yetkili olacak.

Söz konusu tutar, aksi SEDDK tarafından belirlenmedikçe, her takvim yılı başında Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi yıllık değişim oranında (bir önceki yılın aynı ayına göre) artırılacak. Bu artışın hesabında 10 bin liranın küsuru dikkate alınmayacak.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi SEDDK'dan Sigortacılık Yönetmeliğine Değişiklik - Son Dakika

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