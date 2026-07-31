İstanbul Ticaret Borsasının (İSTİB) düzenlediği "Borsa Meydanı'nda Sektörler Konuşuyor" toplantısında şeffaf menü uygulaması ele alındı.

İSTİB'den yapılan açıklamaya göre, Güvenilir Ürün Platformu işbirliğiyle düzenlenen toplantıda açılış konuşmasını İSTİB Meclis Başkanı Ahmet Bülent Kasap yaptı. Toplantıya, Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Ersin Dilber, Tüm Gıda İşletmecileri Derneği Başkanı Yunus Emre Akkor, Ev Dışı Tüketim Gıda ve Gıda Dışı Tedarikçileri Derneği HORECA-DER Başkanı Murat Alıcılar ve İSTİB Meclis Üyesi Süleyman Tarakçı konuşmacı olarak katıldı.

Toplantıda konuşan Kasap, tüketicinin artık yalnızca önüne gelen yemeğin lezzetine veya fiyatına bakmadığını, tüketicinin o ürünün hangi malzemelerle hazırlandığını, alerjen içerip içermediğini ve kalori miktarını da bilmek istediğini belirtti.

Tüketilen her ürünün sağlığı doğrudan etkilediğini ifade eden Kasap, "Tüketicinin ne yediğini bilmesi bir ayrıcalık değil, temel bir tüketici hakkıdır. Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından hayata geçirilen şeffaf menü uygulaması da bu anlayışla tüketicinin doğru ve açık bilgiye ulaşmasını sağlayan önemli bir adım. Türkiye'de hayata geçirilen sistem, içerik bilgisi, alerjen bildirimi ve kalori değerini aynı çerçevede ele alan daha kapsamlı bir bilgilendirme yaklaşımı ortaya koyuyor. Bu konuda dünyadaki ilk örneklerden biri olabiliriz." açıklamalarında bulundu.

"Tüketici, karşılaştığı olumsuzluğu doğrudan bildirebilen aktif bir denetim paydaşı haline geliyor"

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Dilber de tüketicinin yanıltılmadan doğru bilgiye ulaşmasını ve sağlıklı tercihler yapabilmesini amaçladıklarını belirterek, Türkiye genelinde yılda 1 milyondan fazla gıda denetimi gerçekleştirdiklerini, taklit ve tağşiş yaptığı laboratuvar sonuçlarıyla kesinleşen firmaları ise kamuoyuyla paylaştıklarını kaydetti.

Gıda etiketlerinin ilk bakışta anlaşılabilmesi amacıyla Türk Gıda Kodeksi'nde??????? düzenlemeler yapıldığını ve şeffaf menü uygulamasının ilk olarak zincir işletmelerde başlatıldığını hatırlatan Dilber, "Tüketici artık yalnızca denetimin sonucunu öğrenen değil, karekod uygulamasıyla işletmenin son denetim tarihini görebilen ve karşılaştığı olumsuzluğu doğrudan bildirebilen aktif bir denetim paydaşı haline geliyor." ifadelerini kullandı.

Dilber, özellikle alerji, diyabet ve benzeri sağlık hassasiyeti bulunan vatandaşların tükettiği ürünün içeriğini bilmesinin en doğal hakkı olduğunu belirterek, tüketicinin doğru bilgiye ulaşmasını ve güvenilir gıdayı bilinçli şekilde tercih etmesini sağlamayı amaçladıklarını vurguladı.

"Tüketicinin sağlıklı ve güvenilir ürüne erişimi güvence altına alınmalı"

İSTİB Meclis Üyesi Süleyman Tarakçı ise şeffaflığın yalnızca ürünün temel bileşenlerinin açıklanmasıyla sağlanamayacağını, kullanılan katkı maddelerinin hangi üründe ve ne miktarda bulunduğunun da tüketiciyle açık biçimde paylaşılması gerektiğini kaydetti.

Sağlıklı ve güvenilir ürüne ulaşmanın giderek zorlaştığı bir dönemde aynı ürün grubundaki büyük fiyat farklılıklarının soru işaretlerine yol açtığına dikkati çeken Tarakçı, bu farkın yalnızca kaliteyle açıklanmasının her zaman mümkün olmadığını belirtti.

Tarakçı, tüketicinin ödediği bedelin karşılığında nasıl bir ürün aldığını, hangi ham maddelerin ve katkı maddelerinin kullanıldığını bilmesi gerektiğini ifade ederek, "Taklit ve tağşişli ürünlere yönelik denetimler hızlandırılmalı, sokak lezzetleri de dahil olmak üzere tüketicinin sağlıklı ve güvenilir ürüne erişimi güvence altına alınmalıdır. Bunun yolu da daha fazla şeffaflıktan geçiyor." değerlendirmesini yaptı.

"Tüketici yalnızca ana malzemeyi değil, tabağın tamamını bilmek ister"

Tüm Gıda İşletmecileri Derneği Başkanı Yunus Emre Akkor da bir yemekte kullanılan sosların, hazır pürelerin, tatlandırıcıların ve diğer tamamlayıcı ürünlerin çok sayıda katkı maddesi içerebildiğine dikkati çekerek, "Tüketici yalnızca ana malzemeyi değil, tabağın tamamını bilmek ister. Hamburgerde kullanılan etin ve ekmeğin yazılması önemlidir ancak sosların, glikoz türevlerinin, 'E' kodlu katkı maddelerinin ve tatlandırıcıların içeriği açıklanmazsa şeffaflık eksik kalır." görüşünü paylaştı.

Menü içeriğinin farkında olan tüketicinin zamanla nitelikli restoranları da diğer işletmelerden ayırt edebileceğini aktaran Akkor, gıda odaklı yeme içme hizmetlerinin giderek pahalılaştığı bir dönemde tüketicinin tercih ettiği ürünün gerçek içeriğini bilmesinin daha da önem kazandığına işaret etti.