Şeftali ve nektarin ihracatı 8 ayda yüzde 134 artarak 343,4 milyon dolara ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şeftali ve nektarin ihracatı 8 ayda yüzde 134 artarak 343,4 milyon dolara ulaştı

Şeftali ve nektarin ihracatı 8 ayda yüzde 134 artarak 343,4 milyon dolara ulaştı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin ocak-ağustos dönemindeki şeftali ve nektarin ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 134 artışla 343,4 milyon dolara yükseldi. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Cengiz Balık, 250 milyon dolarlık sezon hedefinin şimdiden aşıldığını ve sezonun 400 milyon doların üzerinde ihracatla kapanmasının beklendiğini belirtti.

Ocak-ağustos dönemindeki şeftali ve nektarin ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 134 artarak 343,4 milyon dolara yükseldi.

Ege İhracatçı Birliklerinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye geçen yılın ilk 8 ayında bu ürünlerden 82 bin 375 ton ihraç ederken bu yılın aynı döneminde miktar yüzde 124 artışla 184 bin 356 tona ulaştı.

Geçen yıl 146,7 milyon dolar olan döviz getirisi yüzde 134 yükselerek 343,4 milyon dolar oldu.

Bu dönemde şeftali ihracatından 154,2 milyon dolar, nektarin ihracatından ise 189,2 milyon dolar gelir elde edildi.

Şeftalide en fazla ihracat 72 milyon dolarla Irak'a yapıldı. Nektarinde ilk sırada 97 milyon dolarla Rusya yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Cengiz Balık, ocak-ağustos döneminde 60 ülkeye şeftali, 58 ülkeye de nektarin ihraç edildiğini belirtti.

Geçen yıl şeftali ve nektarin üretiminin soğuk hava koşullarından olumsuz etkilendiğini dile getiren Balık, "2026 yılında güzel bir sezon geçiriyoruz. 1 milyon tonun üzerinde rekoltemiz oluştu. Sezona 250 milyon dolar ihracat hedefiyle girmiştik. Şimdiden hedefimizi geçtik. Sezonu 400 milyon doların üzerinde ihracatla kapatacağımızı öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

Balık, şeftali ve nektarinde ihraç fiyatının da dolar bazında yüzde 4 arttığını, bunun mutluluk verici olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Türkiye, İhracat, Ekonomi, Ağustos, Ege, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Şeftali ve nektarin ihracatı 8 ayda yüzde 134 artarak 343,4 milyon dolara ulaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dev maçtaki ofsaytı vermeyen hakem bedelini ağır ödedi Dev maçtaki ofsaytı vermeyen hakem bedelini ağır ödedi
FETÖ soruşturmasında 3 şüpheli gözaltına alındı, hücre evlerinde saklanıyorlardı FETÖ soruşturmasında 3 şüpheli gözaltına alındı, hücre evlerinde saklanıyorlardı
Bayramın son günü parkta öldürüldü Aile şikayetten vazgeçti Bayramın son günü parkta öldürüldü! Aile şikayetten vazgeçti
Canik’te sondaj sırasında metan gazı çıktı: Bölgede yoğun güvenlik önlemi Canik'te sondaj sırasında metan gazı çıktı: Bölgede yoğun güvenlik önlemi
Baykar’ın AKINCI İHA’sından ateşlenen SUNGUR füzesi hedefi tam 12’den vurdu Baykar'ın AKINCI İHA'sından ateşlenen SUNGUR füzesi hedefi tam 12'den vurdu
Dursun Özbek milli araya lider girebilmek için bombayı patlattı Dursun Özbek milli araya lider girebilmek için bombayı patlattı

13:14
Türk iş insanının kullandığı uçak dağa çakıldı İçinde 5 kişi vardı
Türk iş insanının kullandığı uçak dağa çakıldı! İçinde 5 kişi vardı
12:42
Kurtlar Vadisi Pusu dizisi hakkında FETÖ incelemesi başlatıldı
Kurtlar Vadisi Pusu dizisi hakkında FETÖ incelemesi başlatıldı
12:41
Adalet Bakanı Akın Gürlek: Yargıda köklü bir dönüşüm başlatıyoruz
Adalet Bakanı Akın Gürlek: Yargıda köklü bir dönüşüm başlatıyoruz
12:31
Bakan Şimşek’ten araç sahiplerini endişelendiren haber: Eşel mobil 2027’de olmayacak
Bakan Şimşek'ten araç sahiplerini endişelendiren haber: Eşel mobil 2027'de olmayacak
12:12
Ünlü isim maske taksa da kurtulamadı
Ünlü isim maske taksa da kurtulamadı
11:41
Kayınpederinin evini basan damat ortalığı kan gölüne çevirdi: 3 ölü
Kayınpederinin evini basan damat ortalığı kan gölüne çevirdi: 3 ölü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2026 13:30:53. #7.13#
SON DAKİKA: Şeftali ve nektarin ihracatı 8 ayda yüzde 134 artarak 343,4 milyon dolara ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement