Şehzadeler Belediyesi 2025 Ücret Tarifelerini Güncelledi

Ekonomi

Şehzadeler Belediyesi'nin Şubat ayı Belediye Meclis toplantısının ikinci oturumu, Belediye Başkanvekili Yenal Yıldırım başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, ilgili müdürlüklerden gelen 9 teklif ile 8 komisyon raporu görüşülerek karara bağlandı.

Mecliste alınan kararlar doğrultusunda, belediye hizmetleri için 2025 yılında uygulanacak ücret tarifeleri yeniden belirlendi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda çeşitli hizmet bedellerinde güncellemeler yapıldı.

Ayrıca, kurulması zorunlu olan Veterinerlik İşleri Müdürlüğünün oluşturulması konusu da meclis gündemine taşındı. Yapılan oylama sonucunda, ilgili madde oy birliği ile kabul edilerek müdürlüğün kurulması kararlaştırıldı.

Gündem maddelerinin sona ermesinin ardından bir dahaki meclis toplantısının 4 Mart Salı günü yapılması kararlaştırıldı. - MANİSA