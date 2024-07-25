Şehzadeler Belediyesi, kadın istihdamını artırmak için 25 kadını işe alacak

Ekonomi

Şehzadeler Belediyesi, Manisa'nın ilk kadın belediye başkanı Gülşah Durbay'ın liderliğinde kadın istihdamını artıracak önemli bir adım atıyor. Belediyenin Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde süpürgeci olarak çalışacak 25 kadını işe alma kararı alan Başkan Durbay, bu şekilde ilçede yaşanan temizlik sıkıntısını da çözmeyi hedefliyor.

Şehzadeler'in ilk kadın belediye başkanı olan Gülşah Durbay, kadın istihdamına büyük bir destek sağlayacak önemli bir karar aldı. Başkan Durbay, belediyenin Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde çalıştırılmak üzere 25 kadını işe alıyor. Konuyla ilgili konuşan Başkan Durbay, uygulamanın toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda önemli bir adım olduğunu vurguladı. Başkan Durbay, "Kadınların iş dünyasında daha fazla yer alması ve ekonomik olarak güçlenmesi benim önceliklerim arasında. Bu uygulama, sadece temizlik alanında değil, aynı zamanda kadınların genel olarak iş gücüne daha aktif katılımını desteklemeyi amaçlıyor. Şehzadeler Belediyesi olarak, toplumsal eşitliği sağlamak ve kadınların ekonomik bağımsızlıklarını güçlendirmek için üzerimize düşeni yapacağız." dedi.

"İlçede temizlik sorunu kalmayacak"

Şehzadeler'deki temizlik sorununu çözmeye kararlı olduklarını ifade eden Başkan Durbay yapılan yeni personel alımlarıyla birlikte temizlik hizmetlerinin kalitesinin daha da yükseleceğini sözlerine ekledi. Başkan Durbay, "Yaptığımız yeni personel alımlarıyla birlikte temizlik hizmetlerinin kalitesini daha da yükselteceğiz. Şehzadelerimizi temiz ve düzenli bir şekilde tutmak, halkımızın hak ettiği bir hizmettir. Bu konuda her zaman halkımızın yanında olacağız ve şehri daha yaşanabilir hale getirmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız." şeklinde konuştu.

Söz konusu uygulama kapsamında İŞKUR üzerinden alınan başvuruların değerlendirme aşamasında olduğu öğrenildi. Aranan niteliklere uyan kadınların işe alınacağı ve kısa süre sonra Şehzadeler sokaklarında göreve başlayacağı bildirildi. - MANİSA