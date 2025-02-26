Şehzadeler Belediyesi\'nden Hijyenik Mescit ve Tuvalet Yenilemesi

Ekonomi

Şehzadeler Belediyesi Fen İşleri ekipleri, yurttaşların daha hijyenik ve konforlu bir ortamda ibadet edebilmesi ve temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için Perşembe Pazarı'nda bulunan mescit ve tuvaletlerin iç ve dış cephe boyalarını yeniledi.

Gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında mescit ve tuvaletler daha modern ve temiz bir görünüme kavuşurken, yurttaşların ortak kullanım alanlarında hijyenin sağlanması da ön planda tutuldu. Düzenli bakım ve onarım çalışmalarına önem verdiklerini belirten Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, "Yurttaşlarımızın günlük yaşamlarını daha rahat sürdürebilmeleri için ilçemizdeki ortak kullanım alanlarında bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını sürdürüyoruz. Perşembe Pazarı'nda yer alan mescit ve tuvaletlerin yenilenmesiyle birlikte hem hijyen şartlarını iyileştirdik hem de daha konforlu bir kullanım alanı oluşturduk. Halkımızın memnuniyeti bizim için her zaman önceliklidir" dedi. - MANİSA