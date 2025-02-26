Şehzadeler Belediyesi'nden Hijyenik Mescit ve Tuvalet Yenilemesi - Son Dakika
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Ekonomi

Şehzadeler Belediyesi'nden Hijyenik Mescit ve Tuvalet Yenilemesi

Şehzadeler Belediyesi\'nden Hijyenik Mescit ve Tuvalet Yenilemesi

Şehzadeler Belediyesi, Perşembe Pazarı'ndaki mescit ve tuvaletlerin iç ve dış cephe boyalarını yenileyerek, yurttaşların hijyenik ve konforlu bir ortamda ibadet etmelerini sağladı. Başkan Gülşah Durbay, düzenli bakım ve onarım çalışmalarının önemine dikkat çekti.

26.02.2025 13:44  Güncelleme: 13:46
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Şehzadeler Belediyesi Fen İşleri ekipleri, yurttaşların daha hijyenik ve konforlu bir ortamda ibadet edebilmesi ve temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için Perşembe Pazarı'nda bulunan mescit ve tuvaletlerin iç ve dış cephe boyalarını yeniledi.

Gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında mescit ve tuvaletler daha modern ve temiz bir görünüme kavuşurken, yurttaşların ortak kullanım alanlarında hijyenin sağlanması da ön planda tutuldu. Düzenli bakım ve onarım çalışmalarına önem verdiklerini belirten Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, "Yurttaşlarımızın günlük yaşamlarını daha rahat sürdürebilmeleri için ilçemizdeki ortak kullanım alanlarında bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını sürdürüyoruz. Perşembe Pazarı'nda yer alan mescit ve tuvaletlerin yenilenmesiyle birlikte hem hijyen şartlarını iyileştirdik hem de daha konforlu bir kullanım alanı oluşturduk. Halkımızın memnuniyeti bizim için her zaman önceliklidir" dedi. - MANİSA

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Kaynak: İHA

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