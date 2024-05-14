Şehzadeler Belediyesi Yol Düzenleme Çalışmalarını Sürdürüyor - Son Dakika
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Ekonomi

Şehzadeler Belediyesi Yol Düzenleme Çalışmalarını Sürdürüyor

Şehzadeler Belediyesi Yol Düzenleme Çalışmalarını Sürdürüyor

Şehzadeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, halkın talepleri doğrultusunda kentin birçok noktasında yol düzenleme, parke taşı döşeme ve kaldırım düzenleme çalışmalarını sürdürüyor. Şehzadeler ilçesinin ihtiyaç duyulan mahallelerinde yol ve kaldırım düzenleme çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor.

14.05.2024 13:48  Güncelleme: 13:51
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Şehzadeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, halkın talepleri doğrultusunda kentin birçok noktasında yol düzenleme, parke taşı döşeme ve kaldırım düzenleme çalışmalarını sürdürüyor.

Şehzadeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Şehzadeler ilçesinin ihtiyaç duyulan mahallelerinde yol ve kaldırım düzenleme çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.

"Halkımızın taleplerini önemsiyoruz"

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, yapılan çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini belirterek, "Halkımızın taleplerini önemsiyor ve onların daha modern ve kullanışlı bir şehirde yaşamaları için gayret gösteriyoruz. Fen İşleri Müdürlüğümüz ekipleri, ihtiyaç duyulan noktalarda hızlı bir şekilde hareket ederek, yol düzenlemeleri, parke taşı döşemeleri ve kaldırım düzenlemeleri yapıyorlar" dedi.

Vatandaşların güvenli ve konforlu bir şekilde ulaşımını sağlamak amacıyla yürütülen bu çalışmalarla birlikte, Şehzadeler ilçesi daha modern ve estetik bir görünüme kavuşuyor. Ekipler, vatandaşların yaşam kalitesini artırmak ve şehrin altyapısını güçlendirmek adına gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor. - MANİSA

Kaynak: İHA

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