Şehzadeler'de tarıma kazandırılan atıl arazide ilk hasat yapıldı - Son Dakika
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Şehzadeler'de tarıma kazandırılan atıl arazide ilk hasat yapıldı

11.08.2022 14:34
Şehzadeler'de tarıma kazandırılan atıl arazide ilk hasat yapıldı

Şehzadeler Belediyesinin Sancaklıbozköy Mahallesi'nde atıl durumdayken temizlik çalışması yaparak, silajlık mısır ekimi yaptığı arazide yetişen ürünlerin hasadı yapıldı.

Şehzadeler Belediyesinin Sancaklıbozköy Mahallesi'nde atıl durumdayken temizlik çalışması yaparak, silajlık mısır ekimi yaptığı arazide yetişen ürünlerin hasadı yapıldı.

Hasat çalışmaları esnasında Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, biçerdöver makinesine binerek, çalışmaları bizzat takip etti. Uzun yıllar atıl durumda olan bir alanı tarıma kazandırarak, yapılan silajlık mısır ekimi ile büyükbaş hayvan besiciliği yapan vatandaşlara destek vereceklerini ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, "Şehzadelerimizdeki üreticilerimizi desteklemek için başlattığımız projemizin meyvelerini topluyoruz. Sancaklıbozköy Mahallemizde kiraz pazarımızın hemen yan tarafındaki Hazine'ye ait boş ve atıl alanda bu yılın başlarında çok ciddi bir temizlik çalışması yapmıştık. Yaklaşık 250 Moloz ve atık temizliği gerçekleştirmiştik. Temizlik çalışmasının ardından yaptığımız çalışma ile atıl durumda bulunan toprağı tarıma elverişli hale getirdik. Tüm hazırlık çalışmalarının ardında bu alanda silajlık mısır ekimi yaparak, üretime başladık. Bugünde yetiştirmiş olduğumuz mısırlar silajlık olarak biçilerek, kiraz pazarının içerisindeki belirlediğimiz alan getirilip dökülüyor. Burada bu silajlık mısırlar özel bir makine ile paketlenerek hayvan üreticilerimize dağıtılmak üzere hazır hale getiriliyor. Tüm bu çalışmalarımızın tamamlanmasının ardından nasip olursa ilçemiz sınırları içerisinde 1 ila 30 büyükbaş hayvanı bulunan besici hemşerilerimize, yaklaşık 400 kilo halinde hazırlanan bu silajlık mısır paketlerini ücretsiz olarak vereceğiz. Buradaki amacımız, üreticimizi her alanda desteklemek. Bizde Şehzadeler Belediyesi olarak her alanda üreticilerimiz destekliyoruz. Bu bağlamda da besicilik ile uğraşan hemşerilerimize ücretsiz silajlık yem desteğinde bulunacağız. Şimdiden tüm üreticilerimize hayırlı olsun. Bu atıl durumdaki arazinin büyük bir titizlikle temizlenerek tarıma elverişli hale getirilmesinde emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

Yapılan ürün hasadı ile birlikte 300 adet silajlık yem paketi elde edildiğini ifade eden Başkan Çelik, talep eden besicilerin tespitlerinin yapılmasının ardından önümüzdeki ay içerisinde yem paketlerini ücretsiz bir şekilde dağıtılacağını da sözlerine ekledi. - MANİSA

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Kaynak: İHA

Ömer Faruk Çelik, Sancaklıbozköy, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Şehzadeler'de tarıma kazandırılan atıl arazide ilk hasat yapıldı - Son Dakika

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