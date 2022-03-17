Şehzadeler'in yeni pazar yeri projesi pazarcılarla masaya yatırıldı - Son Dakika
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Şehzadeler'in yeni pazar yeri projesi pazarcılarla masaya yatırıldı

17.03.2022 15:29
Şehzadeler'in yeni pazar yeri projesi pazarcılarla masaya yatırıldı

Manisa Pazarcılar Odası'nın yeni başkanı Destan Bulgay ve yönetimine tebrik ziyaretinde bulunan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, ilçeye kazandıracakları yeni pazaryeri projesini de pazarcı esnafına anlatarak, onların görüş ve önerilerini aldı.

Manisa Pazarcılar Odası'nın yeni başkanı Destan Bulgay ve yönetimine tebrik ziyaretinde bulunan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, ilçeye kazandıracakları yeni pazaryeri projesini de pazarcı esnafına anlatarak, onların görüş ve önerilerini aldı.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, kısa bir süre önce yapılan kongre ile Manisa Pazarcılar Odası Başkanlığına seçilen Destan Bulgay ve yeni yönetimine tebrik ziyaretinde bulundu. Başkan Çelik ziyaretinde üzerinde uzun yıllardır çalıştıkları ilçeye kazandıracakları yeni pazar yeri projesi hakkında da bilgi vererek, proje hakkında pazarcı esnafının görüş ve önerilerini aldı.

Ziyaretine ilişkin konuşan Başkan Çelik, "Göreve yeni seçilen değerli başkanımız ve yönetim kurulunu tebrik ediyorum. Allah'tan başarılı hizmetler yapabilmeyi nasip etmesini niyaz ediyorum" dedi. Pazarcı esnafının kendileri için son derece önemli olduğunu kaydeden Başkan Çelik, "Zor koşullarda halkın daha çeşitli, daha kaliteli ürünü ucuz fiyata alabilmesi için cansiperane hizmet veriyorlar. Bunun bilinci içerisindeyiz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da esnaflarımıza ve vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verebilmek için değerli başkanımız ve yönetimiyle sıkı iş birliği içerisinde hareket etmeye devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Ziyaretinin iki amacı olduğunu ifade eden Başkan Çelik, "Birincisi tebrik ziyareti. İkincisi de; uzun yıllardır üzerinde çalıştığımız bir pazar yeri projemiz var. Daha önce bir plan tadilatı yapmış inşaatına başlayacaktık fakat mahkeme kararıyla iptal edildi. Şimdi yapılan 5 binlik revizyon imar planlarında yeni bir Pazar alanı düzenledik. Plan sürecinin tamamlanmasını, yani binlik planların onaylanmasını bekliyoruz. Ardından da nasip olursa ihalemizi yaparak, özlediğimiz güzel bir pazar yerine ilçemizi kavuşturmuş olacağız. Bununla ilgili de bugün fikir alışverişi içerisinde bulunacağız. Çünkü onların fikri alınmadan yapılan projeler yeterli olmaz, mutlu etmez." diye konuştu.

Bir projeyi hayata geçirirken ondan istifade edecek kişilerin görüş ve önerilerini aldıklarını hatırlatan Başkan Çelik, "Çünkü baştan konuşmazsanız iş yapıldıktan sonra bazı şeylerin telafisi mümkün olmuyor. Ortak akılla projelerin netleştirilmesi daha sonra ortaya çıkacak faydanın daha nitelikli olmasını sağlayacaktır." dedi.

Manisa Pazarcılar Odası Başkanı Destan Bulgay ise ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade ederek, "Sizin gibi büyüklerimizin desteği ile hem halkımıza hem de esnafımıza karşı olan sorumluluğumuzu gerçekleştirebilmek için bu göreve geldik. Rabbim utandırmasın. Sorumluluklarımızı biliyoruz, sorunları da bildiğimizi düşünüyoruz. Bu işin olmazsa olmazı büyüklerimizin vereceği destektir. Bu anlamda siz desteğinizi hissettirdiniz. Camiamız adına çok teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra hep beraber Manisa halkına hizmet etmeye çalışacağız." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından hazırlanan yeni pazar yeri projesi masaya yatırılarak, karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. - MANİSA

Şehzadeler'in yeni pazar yeri projesi pazarcılarla masaya yatırıldı
Şehzadeler'in yeni pazar yeri projesi pazarcılarla masaya yatırıldı

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Ömer Faruk Çelik, Kongre, Destan, Manisa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Şehzadeler'in yeni pazar yeri projesi pazarcılarla masaya yatırıldı - Son Dakika


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