Şeker pancarından Muş'un ekonomisine 350 milyon lira katkı

Muş Şeker Üretim Sanayi A.Ş'de 2021 yılı 40. dönem pancar alım kampanyası sona erdi.

Muş Şeker Üretim A.Ş Genel Müdürü Turgut Kızılkaya, gazetecilere, bu yıl yaklaşık 300 bin ton pancar alımı hedeflediklerini ancak kuralık nedeniyle düşüş yaşandığını söyledi.

Buna rağmen 40. dönem pancar alım kampanyasını başarıyla tamamladıklarını anlatan Kızılkaya, şöyle konuştu:

"Kampanya süresince 1280 çiftçiden 270 bin ton pancar alımı gerçekleştirdik. Buna karşılık 39 bin ton şeker, 10 bin ton melas, 75 bin ton kuru küspe ürettik. Çiftçimize pancar bedeli olarak yaklaşık 130 milyon lira ödeme yapılacak. Fabrikamız bu yıl kent ekonomisine 350 milyon lira katkı sağladı. Kampanyamız başarıyla sona erdi ancak önümüzdeki sene için planlarımızı yapıyoruz. Çiftçilerimizin ekim alanlarını artırmasını istiyoruz. Her zaman çiftçimizin yanındayız. Üretim maliyetlerini azaltmak için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Gübre, tohum ve avanslar konusunda ciddi manada destekler veriyoruz."

Kızılkaya, alacakları yeni ekipmanla günlük 6 bin 500 ton pancar kesimi gerçekleştirerek hem çiftçileri rahatlatacaklarını hem de hem de şeker maliyetini azaltarak tüketicilerin daha ucuz şeker alabilmesine imkan sağlayacaklarını aktardı.

Fabrikayı devraldıkları günden bu yana 60 milyon liralık yatırımla büyük bir revizyon gerçekleştirdiklerini belirten Kızılkaya, çiftçilerden daha fazla pancar almak için kapasiteyi artırdıklarını ifade etti.

Kızılkaya, şu ana kadar çiftçilere 32 milyon 985 bin lira dağıttıklarını vurguladı.