Şekerbank İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcılığına Tuba Kara Albek atandı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Şekerbank İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcılığına Tuba Kara Albek atandı

Şekerbank İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcılığına Tuba Kara Albek atandı

Tuba Kara Albek, Şekerbank Yönetim Kurulu'nun kararıyla Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu onayıyla Şekerbank Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirildi. Albek, 25 yılı aşkın tecrübesiyle Bankanın insan kaynakları alanındaki tüm fonksiyonlarını yönetecek.

17.05.2024 13:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şekerbank İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcılığı görevine Tuba Kara Albek atandı.

Tuba Kara Albek, Şekerbank Yönetim Kurulu'nun 16.05.2024 tarihli kararı ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) onayını müteakip geçerli olmak üzere Şekerbank Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirildi. Ulusal ve uluslararası önde gelen şirketlerde 25 yılı aşkın tecrübeye sahip olan Albek, Bankanın insan kaynakları alanındaki tüm fonksiyonlarının yönetimini üstlenecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Bankacılık Düzenleme Ve Denetleme Kurumu, Şekerbank, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Şekerbank İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcılığına Tuba Kara Albek atandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çiftçilere müjde üstüne müjde Kredi limitleri artırıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere müjde üstüne müjde! Kredi limitleri artırıldı
14:59 Antalyaspor’un ana sponsoru Ayos Holding konkordato talep etti Antalyaspor'un ana sponsoru Ayos Holding konkordato talep etti
14:34 Hangi kuruma kaç makam aracı tahsis edilecek Tasarruf genelgesinde detaylar netleşti Hangi kuruma kaç makam aracı tahsis edilecek? Tasarruf genelgesinde detaylar netleşti
14:19 Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e açıkça soruldu: Cemaatçi misiniz Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e açıkça soruldu: Cemaatçi misiniz?
14:16 “Evet-Hayır“ yarışması ile hafızalara kazınan ünlü sunucu Erkan Yolaç hayatını kaybetti "Evet-Hayır" yarışması ile hafızalara kazınan ünlü sunucu Erkan Yolaç hayatını kaybetti
15:02 O ayaklar Çağla Şıkel’in mi Hayranlarını inandırmak için video paylaştı O ayaklar Çağla Şıkel'in mi? Hayranlarını inandırmak için video paylaştı
14:59 Motokuryeyi bıçaklayarak öldüren şüphelinin babası da tutuklandı Motokuryeyi bıçaklayarak öldüren şüphelinin babası da tutuklandı
14:40 Yeni taşındıkları eve yerleşemeden tahliyeleri istendi Yeni taşındıkları eve yerleşemeden tahliyeleri istendi
14:19 Alacak tartışmasında kan aktı Keserle kafasına ve bacaklarına vurdu Alacak tartışmasında kan aktı! Keserle kafasına ve bacaklarına vurdu
14:10 Sergen Yalçın Beşiktaş’a gelmeyi kabul etti ancak 3 şartı var Sergen Yalçın Beşiktaş'a gelmeyi kabul etti ancak 3 şartı var
13:58 Uçakta panik anları Kalbi duran yolcuyu AK Partili vekil hayata döndürdü Uçakta panik anları! Kalbi duran yolcuyu AK Partili vekil hayata döndürdü
13:54 Çorum’da koca dehşeti Boşanma aşamasında olduğu eşi ve baldızını öldürüp intihar etti Çorum'da koca dehşeti! Boşanma aşamasında olduğu eşi ve baldızını öldürüp intihar etti
13:36 16 yıldır kayıp olarak aranıyordu Eski eşin acele evliliği cinayeti ortaya çıkardı 16 yıldır kayıp olarak aranıyordu! Eski eşin acele evliliği cinayeti ortaya çıkardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2024 16:20:51. #1.11#
SON DAKİKA: Şekerbank İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcılığına Tuba Kara Albek atandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement