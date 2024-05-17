Şekerbank İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcılığına Tuba Kara Albek atandı

Ekonomi

Şekerbank İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcılığı görevine Tuba Kara Albek atandı.

Tuba Kara Albek, Şekerbank Yönetim Kurulu'nun 16.05.2024 tarihli kararı ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) onayını müteakip geçerli olmak üzere Şekerbank Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirildi. Ulusal ve uluslararası önde gelen şirketlerde 25 yılı aşkın tecrübeye sahip olan Albek, Bankanın insan kaynakları alanındaki tüm fonksiyonlarının yönetimini üstlenecek. - İSTANBUL