Üye Girişi
Şekere zam geliyor! Ocak ayında yüzde 25 oranında fiyat artışı olacak - Son Dakika

Şekere zam geliyor! Ocak ayında yüzde 25 oranında fiyat artışı olacak

30.12.2021 16:10
Şekere zam geliyor! Ocak ayında yüzde 25 oranında fiyat artışı olacak

Şeker üretiminde hem üretim hem de verimlilik sokontoso yaşanıyor. Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay yüzde 20-25 oranında zam gelebileceğini açıkladı.

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay Ocak ayında şekere zam beklediğini açıkladı.

Bloomberg HT yayınına katılan Akay, şekere ocak ayında yüzde 20-25 oranında zam beklentisi olduğunu söyledi. Akay 2021'de 2,4 milyon ton şeker üretimiyle yüzde 20 düşüş olduğunu bunun nedeninin de hem üretim miktarının azalması hem de verimlilikte azalma olduğunu belirtti. Akay ayrıca, "Kotaları dolduramaz olduk. Benzer tarım ürünlerinde de aynı şey yaşandı" diye ekledi

HALKA ARZ İSTİYORLAR

Halka arzı istediklerinin altını çizen Akay, "Haziran ayında halka arzı yapacaktık fakat yatırımcı talebinin az olmasından dolayı ertelemek durumunda kaldık. Ocak ayı itibari ile yeniden değerlendirme yapacağız. Borsada bir sorunla karşılaşılmazsa biz halka arzı tamamlamak istiyoruz" dedi. Akay gübredeki fiyat artışı dolayısıyla 2022 için pancar avansını 720 TL'ye çıkardıklarını da belirtti.

YORUMLAR
500

Ekonomi, Ocak, Zam, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Şekere zam geliyor! Ocak ayında yüzde 25 oranında fiyat artışı olacak - Son Dakika Ekonomi


Pasaport polisinin dikkati sayesinde yakayı ele verdi! Aranması bulunan PKK'lı kıskıvrak yakalandı Pasaport polisinin dikkati sayesinde yakayı ele verdi! Aranması bulunan PKK'lı kıskıvrak..         
16:13
Dolardaki düşüşün ardından yapılan ilk seçim anketi! Barajı yalnızca üç parti geçti Dolardaki düşüşün ardından yapılan ilk seçim anketi! Barajı yalnızca üç parti geçti         
15:59
Sinirli koca, karısına ait lüks aracı parçaladı! O anlar anbean kamerada Sinirli koca, karısına ait lüks aracı parçaladı! O anlar anbean kamerada         
15:44
Bilal Erdoğan'ı ilk kez pistte göreceksiniz! Kozlarını paylaştığı Kenan Sofuoğlu'na takılmadan duramadı Bilal Erdoğan'ı ilk kez pistte göreceksiniz! Kozlarını paylaştığı Kenan Sofuoğlu'na..         
15:05
Takdir toplayan Osmanlı geleneği bu ilçede yaşatılıyor Takdir toplayan Osmanlı geleneği bu ilçede yaşatılıyor         
14:58
Son Dakika! Siyasette kapalı kapılar dönemi! TÜİK'ten sonra Milli Eğitim Bakanlığı da Kılıçdaroğlu'na kapılarını açmayacak Son Dakika! Siyasette kapalı kapılar dönemi! TÜİK'ten sonra Milli Eğitim Bakanlığı da..         
13:07
Dilara Aksüyek ile Hakan Sabancı'nın aşk dedikodusu Aygün Aydın'ı fena kızdırdı Dilara Aksüyek ile Hakan Sabancı'nın aşk dedikodusu Aygün Aydın'ı fena kızdırdı         
10:56
Şişli'de otel odasında vahşet! Bir erkekle buluşan turist kadın, yüzü bantlanarak öldürüldü Şişli'de otel odasında vahşet! Bir erkekle buluşan turist kadın, yüzü bantlanarak..         
10:19
Resmi Gazete'de yayımlandı! Çok sayıda kamu kurumuna 564 personel alınacak Resmi Gazete'de yayımlandı! Çok sayıda kamu kurumuna 564 personel alınacak         
08:48
Yeşilçam'ın efsane ismi Aydemir Akbaş: 95 yaşına gelmeden ölmeyeceğim Yeşilçam'ın efsane ismi Aydemir Akbaş: 95 yaşına gelmeden ölmeyeceğim         
08:44
Kılıçdaroğlu "Geliyorum" dedi, MEB sözlü mülakatla ilgili sessizliğini bozdu Kılıçdaroğlu "Geliyorum" dedi, MEB sözlü mülakatla ilgili sessizliğini bozdu         
07:56
Kızının iddialı pozları hakkında konuşan Mehmet Ali Erbil: Her genç kız öyle pozlar veriyor Kızının iddialı pozları hakkında konuşan Mehmet Ali Erbil: Her genç kız öyle pozlar..         
00:53
Pitbull saldırısı sonrası doku nakli yapılan minik Asiye'yi bekleyen iki risk Pitbull saldırısı sonrası doku nakli yapılan minik Asiye'yi bekleyen iki risk         
20:51
Son anket sonuçlarında, son dönemin en düşük seviyesinde Son anket sonuçlarında, son dönemin en düşük seviyesinde         
20:50
İzzet Altınmeşe, oğlunun vefatı sonrası ilke kez konuştu: Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın İzzet Altınmeşe, oğlunun vefatı sonrası ilke kez konuştu: Allah kimseye evlat acısı..         
19:48

Son Dakika Haberleri
16:13 Pasaport polisinin dikkati sayesinde yakayı ele verdi! Aranması bulunan PKK'lı kıskıvrak yakalandı
16:10 Şekere zam geliyor! Ocak ayında yüzde 25 oranında fiyat artışı olacak
16:07 Eski Fenerbahçeli Jailson için Galatasaray iddiası gündeme geldi!
15:59 Dolardaki düşüşün ardından yapılan ilk seçim anketi! Barajı yalnızca üç parti geçti
15:54 Bir Zamanlar Çukurova'da bugün: Züleyha, Şermin ve Betül'ü konakta barındırmıyor
15:49 İYİ Partili Paçacı'dan ''İBB'ye kayyım'' açıklaması: Çılgınlık olur
15:47 Yılın son anketi! "AK Parti her ay ortalama %0.4-0.8 arası oy kaybediyor" iddiası
15:44 Sinirli koca, karısına ait lüks aracı parçaladı! O anlar anbean kamerada
15:40 Yunanistan'da yeni kısıtlamalar başladı! Kalabalık alanlarda N95 maske zorunlu olacak
15:35 Başak Cengiz'in ölümüne bir tek o tanık oldu! Katil, "Yaklaşma sana da saplarım" demiş
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2021 16:17:38. #1.13#
SON DAKİKA: Şekere zam geliyor! Ocak ayında yüzde 25 oranında fiyat artışı olacak - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement