Şekere zam geliyor! Ocak ayında yüzde 25 oranında fiyat artışı olacak

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay Ocak ayında şekere zam beklediğini açıkladı.

Bloomberg HT yayınına katılan Akay, şekere ocak ayında yüzde 20-25 oranında zam beklentisi olduğunu söyledi. Akay 2021'de 2,4 milyon ton şeker üretimiyle yüzde 20 düşüş olduğunu bunun nedeninin de hem üretim miktarının azalması hem de verimlilikte azalma olduğunu belirtti. Akay ayrıca, "Kotaları dolduramaz olduk. Benzer tarım ürünlerinde de aynı şey yaşandı" diye ekledi

HALKA ARZ İSTİYORLAR

Halka arzı istediklerinin altını çizen Akay, "Haziran ayında halka arzı yapacaktık fakat yatırımcı talebinin az olmasından dolayı ertelemek durumunda kaldık. Ocak ayı itibari ile yeniden değerlendirme yapacağız. Borsada bir sorunla karşılaşılmazsa biz halka arzı tamamlamak istiyoruz" dedi. Akay gübredeki fiyat artışı dolayısıyla 2022 için pancar avansını 720 TL'ye çıkardıklarını da belirtti.