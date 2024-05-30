Selçuklu Belediyesi kırsal kalkınmaya destek olmaya devam ediyor - Son Dakika
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Ekonomi

Selçuklu Belediyesi kırsal kalkınmaya destek olmaya devam ediyor

Selçuklu Belediyesi kırsal kalkınmaya destek olmaya devam ediyor

Konya'nın Selçuklu İlçe Belediyesi, kırsal mahallelerde kalkınma ve hayvansal üretimi desteklemek amacıyla başlattığı 'Yüzde 50 Hibeli Arılı Kovan Desteği' projesi kapsamında başvuru yapan üreticilere kovan dağıttı. Selçuklu Belediyesi, kırsal kesimde arıcılığın geliştirilmesi ve üretimin teşvik edilmesi için geçen yıl başlattığı projeyi genişletti. Üreticiler, bir aylık süreçte belediyenin teknik ekibine danışabilecek.

30.05.2024 16:16  Güncelleme: 16:18
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Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi'nin kırsal mahallelerde kalkınmanın ve hayvansal üretimin geliştirilmesi amacıyla hayata geçirdiği ve genişletildiği "Yüzde 50 Hibeli Arılı Kovan Desteği" projesi çerçevesinde başvuru yapan üreticilerin kovanları dağıtıldı.

Selçuklu Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından yürütülen ve kırsal mahallelerde arıcılığın geliştirmesi, üretimin teşvik edilmesi amacıyla geçtiğimiz yıl başarıyla uygulanan "Yüzde 50 Hibeli Arılı Kovan Desteği"ne başvuran üreticilerin arılı kovanlarının dağıtımı yapıldı. Üreticiler bundan sonraki bir aylık süreçte Selçuklu Belediyesi'nin teknik ekibine arıcılık ve bal üretimi ile ilgili konularda danışabilecek.

"Taşra mahallerimizde 363 adet kovan desteğinde bulunduk"

Selçuklu Belediyesi olarak kırsal kalkınmayı öncelediklerini söyleyen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "İlçemizin kırsal kesimlerinde aslında tarım ve hayvancılık adına büyük yatırımlar yapıyoruz ancak üretim gücümüzün azaldığını görmekteyiz. Bu anlamda üretimin artırılması konusunda sorumluluk alarak Kırsal Hizmetler Müdürlüğü'müzü kurduk ve çalışmalarımıza başladık. Müdürlüğümüzle, Tarım İl Müdürlüğü, Konya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı'yla ve ilgili kurumlarla çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Bu doğrultuda ilçemizin taşra mahallelerindeki üretim çeşitliliği ve ihtiyaçları tek tek belirledik. Selçuklu Belediyesi olarak daha önce Eğribayat Mahallemizde arıcılık yapmak isteyen, arı üretimiyle ilgili araç gereç ve ekipmanları ihtiyacı olan üreticilerimize ücretsiz olarak destek vermiş ve üretime katkı sağlamak isteyen üreticilerimize ise arılı kovan yüzde 50 hibe desteğinde bulunmuştuk. Şimdi ise 33 taşra mahallemizde 73 üreticimize 363 adet kovan desteğinde bulunduk. Bu sayıyla beraber ilçemizde bu zamana kadar 483 arılı kovan desteğini üreticimize sağlamış olduk. Arıcılığın ilçemizde gelişmesi ile Selçuklu balının bir marka olacağına inanıyorum. Bu anlamda taşradan merkeze göçün önüne geçmekle beraber hedefimiz; taşra mahallelerimizde yaşayan hemşehrilerimizin bölgenin özelliklerine göre üretime dahil olup bölgesel ve ekonomik kalkınmaya katılmasıdır. Selçuklu Belediyesi olarak ilçemizin her anlamda kalkınması, tüm hemşehrilerimizin hayat standartlarının artması için gece gündüz demeden çalışıyoruz ve çalışamaya devam edeceğiz. Arılı kovan desteği alan üreticilerimize bol ve bereketli hasatlar diliyorum, Rabbim bereketini artırsın" ifadelerini kullandı.

Destek alan bal üreticileri ise yüzde 50 hibe desteğinden dolayı memnun olduklarını söyledi. - KONYA

Kaynak: İHA

Selçuklu, Konya, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Selçuklu Belediyesi kırsal kalkınmaya destek olmaya devam ediyor - Son Dakika

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