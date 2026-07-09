Selendi'de Bereketli Hasat Başladı - Son Dakika
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Selendi'de Bereketli Hasat Başladı

Selendi\'de Bereketli Hasat Başladı
09.07.2026 08:56
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Selendi'de arpa ve buğday hasadı başladı; üreticiler yüksek verimden memnun, yangın riski uyarısı yapıldı.

Manisa'nın en uzak ilçelerinden Selendi'de arpa ve buğday hasadı başladı. Yağışların olumlu etkisiyle bu yıl hububat tarlalarında yüksek verim elde edilirken, üreticiler bereketli geçen sezondan memnun. Selendi Ziraat Odası Başkanı Servet Akyıldız ise hasat döneminde artan yangın riskine karşı üretici ve biçerdöver operatörlerini tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Tarım ve hayvancılığın ilçe ekonomisinin temelini oluşturduğu Selendi'de arpa ve buğday hasadı yoğun şekilde sürüyor. Bereketli geçen sezonun ardından biçerdöverler gece gündüz demeden hububat tarlalarında mesai yaparken, üreticiler yüksek verimle birlikte emeklerinin karşılığını almayı umut ediyor.

İlçe genelinde hasadın kısa sürede tamamlanması için çalışmalar aralıksız devam ederken, biçerdöver ücretlerinin dekar başına 350 TL olduğu öğrenildi.

Selendi Ziraat Odası Başkanı Servet Akyıldız, bu yıl ilçede yaklaşık 500 çiftçinin toplam 223 bin 575 dekar alanda hububat üretimi yaptığını belirterek, "Bu yıl bereketli bir sezon geçiriyoruz. Rekoltemiz oldukça iyi. Çiftçimizin emeğinin karşılığını almasını temenni ediyoruz." dedi.

Hasat döneminde yangın riskine de dikkat çeken Akyıldız, özellikle sıcak hava ve rüzgarlı günlerde üreticiler ile biçerdöver operatörlerinin gerekli tüm tedbirleri alması gerektiğini vurguladı. Akyıldız, muhtemel yangınlara karşı hasat alanlarında su tankeri ve yangın söndürme tüpü bulundurulmasının büyük önem taşıdığını ifade etti. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Selendi'de Bereketli Hasat Başladı - Son Dakika

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