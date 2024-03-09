Manisa'nın Selendi ilçesinde 250 gram ramazan pidesinin 15, 300 gram pidenin ise 20 TL'den satılacağı açılandı.
On bir ayın sultanı ramazan ayına sayılı günler kala ramazan ayının vazgeçilmezi olan iftar sofralarının lezzeti ramazan pidesinin fiyatı belli oldu. Selendi Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nurullah Efendi Kahveci, yaptığı açıklamada, "11 ayın sultanı ramazan ayının vazgeçilmezi olan tırnaklı pide bu yıl 250 gramı 15 TL, 300 gramı da 20 TL'den satışa sunulacak. Yine özellikle ramazan ayında malzemesi vatandaşların kendisine ait olan 125 gram üzerinden yapılan içli pide pişirme fiyatı da 10 TL olacak." dedi. - MANİSA
Son Dakika › Ekonomi › Selendi'de Ramazan Pidesi Fiyatları Belli Oldu - Son Dakika
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Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e Elazığ iş dünyasının talep ve beklentilerini iletti. Alan, ayrıca Elazığ'ın problemlerini de aktardı ve depremden etkilenen yatırımcıların finansmana erişiminde kolaylık sağlanması gerektiğini belirtti. Ayrıca, savunma sanayi yatırımlarının acilen başlatılması ve lojistik merkez kurulması taleplerinde bulundu.
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