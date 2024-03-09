Selendi'de Ramazan Pidesi Fiyatları Belli Oldu - Son Dakika
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Ekonomi

Selendi'de Ramazan Pidesi Fiyatları Belli Oldu

Selendi\'de Ramazan Pidesi Fiyatları Belli Oldu

Manisa'nın Selendi ilçesinde, ramazan ayının vazgeçilmezi olan pidenin fiyatı açıklandı. Selendi Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nurullah Efendi Kahveci, 250 gram ramazan pidesinin 15 TL, 300 gram pidesinin ise 20 TL'den satılacağını duyurdu.

09.03.2024 17:05  Güncelleme: 17:06
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Manisa'nın Selendi ilçesinde 250 gram ramazan pidesinin 15, 300 gram pidenin ise 20 TL'den satılacağı açılandı.

On bir ayın sultanı ramazan ayına sayılı günler kala ramazan ayının vazgeçilmezi olan iftar sofralarının lezzeti ramazan pidesinin fiyatı belli oldu. Selendi Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nurullah Efendi Kahveci, yaptığı açıklamada, "11 ayın sultanı ramazan ayının vazgeçilmezi olan tırnaklı pide bu yıl 250 gramı 15 TL, 300 gramı da 20 TL'den satışa sunulacak. Yine özellikle ramazan ayında malzemesi vatandaşların kendisine ait olan 125 gram üzerinden yapılan içli pide pişirme fiyatı da 10 TL olacak." dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Selendi, Manisa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Selendi'de Ramazan Pidesi Fiyatları Belli Oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Selendi'de Ramazan Pidesi Fiyatları Belli Oldu - Son Dakika
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