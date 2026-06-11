Selendi'nin Kirazı Avrupa'yı Fethediyor - Son Dakika
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Selendi'nin Kirazı Avrupa'yı Fethediyor

Selendi\'nin Kirazı Avrupa\'yı Fethediyor
11.06.2026 12:30
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Selendi'de 25 yıl önce başlayan kiraz üretimi, bugün Avrupa sofralarını süsleyen değerli bir ürün haline geldi.

Manisa'nın Selendi ilçesinde 25 yıl önce tütüne alternatif olarak toprakla buluşturulan kiraz fidanları, bugün Avrupa sofralarını süsleyen yüksek katma değerli bir ürüne dönüştü.

Selendi ilçesinde tütüne alternatif olarak yaygınlaşan kiraz üretimi, ilçe ekonomisinin lokomotifi haline geldi. Son yıllarda ürün kalitesi, aroması ve lezzetiyle dış pazarda büyük rağbet gören Selendi kirazında bu yıl rekoltenin geçen yıla oranla daha yüksek olduğu bildirildi. İlçe merkezindeki bahçelerinde hasat mesaisine devam eden üreticiler, 25 yıl önce büyük bir umutla çıktıkları yolda bugün Avrupa ülkelerine ürün ihraç etmenin gururunu yaşadıklarını ifade etti. Üreticiler, "Yaklaşık 25 yıl önce tütüne alternatif olarak kiraz fidanlarını toprakla buluşturduk. O günlerde büyük bir umutla başladığımız üretim, bugün Selendi ekonomisine önemli katkı sağlıyor. Avrupa sofralarına ulaşan kirazlarımızla gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

"İhracatlık üründe kalite ön planda"

Sabahın erken saatlerinde başlayan hasat çalışmalarının ardından kiraz pazarında hareketli saatler yaşanıyor. Günlük yaklaşık 10 ton kirazın satışa sunulduğu ilçede, ürünler kalibrelerine göre ayrılıyor. İhracatlık nitelikteki kirazların kilogram fiyatı kalitesine göre 130 ile 140 lira arasında alıcı buluyor. Pazarda tüccarlar tarafından satın alınan ürünler, soğutmalı araçlarla Alaşehir'deki işletmelere taşınıyor. Burada şoklama işlemlerinden geçirilen kirazlar, Avrupa ülkelerine gönderilmek üzere yola çıkıyor. Her geçen yıl artan üretim kapasitesiyle Selendi, tarımsal kalkınmada önemli bir mesafe kat etmeye devam ediyor. - MANİSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, İhracat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Selendi'nin Kirazı Avrupa'yı Fethediyor - Son Dakika

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