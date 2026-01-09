DSO Başkanı Selim Kasapoğlu\'na \'En Başarılı İş İnsanı\' ödülü

Denizli Sanayi Odası (DSO) Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu'na, Ege Bölgesi basın camiasının çatı kuruluşu olan Ege Gazeteciler Federasyonu (EGF) tarafından, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü etkinlikleri kapsamında bu yıl ilk kez düzenlenen "Ege'nin Enleri" Ödül Töreninde "En Başarılı İş İnsanı" ödülü takdim edildi.

Kamu, yerel yönetimler, iş dünyası ve sivil toplum temsilcilerinin bir araya geldiği törende, Ege Bölgesi genelinde 2025 yılı boyunca çalışmalarıyla öne çıkan kişi ve kurumlar ödüllendirildi. EGF'ye bağlı sekiz ilin gazeteciler cemiyetleri ile bu cemiyetlere üye basın mensuplarının oylarıyla yapılan değerlendirme sonucunda, Denizli Sanayi Odası (DSO) Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, "En Başarılı İş İnsanı" kategorisinde ödüle layık görüldü. Bu sonuçla birlikte Denizli Sanayi Odası, Ege Bölgesi genelinde ödül alan tek sanayi odası olarak önemli bir başarıya imza attı.

Ödül, DSO'yu temsilen Dr. Sezgi Akbaş'a takdim edildi

Muğla Büyükşehir Belediyesi Türkan Saylan Yaşam Merkezi'nde düzenlenen ödül törenine, Selim Kasapoğlu'nu temsilen Denizli Sanayi Odası Genel Sekreteri Dr. Sezgi Akbaş katıldı. "En Başarılı İş İnsanı" ödülü, Muğla Valisi İdris Akbıyık tarafından Dr. Akbaş'a takdim edildi.

Denizli'den farklı kategorilerde toplam 10 ismin ödüle layık görüldüğü törende, Selim Kasapoğlu'nun iş dünyası kategorisinde aldığı ödül, Denizli sanayisinin üretim gücünü, kurumsal temsil kapasitesini ve üretim odaklı vizyonunu bölge ölçeğinde bir kez daha görünür kıldı.

2025'in En'leri arasında ayrıca Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı ve Ege Belediyeler Birliği Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan da yer aldı.

"Bu ödül Denizli sanayisinin ortak başarısıdır"

Ödüle ilişkin değerlendirmede bulunan DSO Başkanı Selim Kasapoğlu, 2025 yılının sanayiciler açısından zorlu ekonomik koşullar altında geçtiğini belirterek, tüm olumsuzluklara rağmen Denizli Sanayi Odası olarak üretimin sürdürülebilirliğini korumaya ve sanayicinin rekabet gücünü artırmaya odaklanan yoğun bir çalışma yılı geçirdiklerini ifade etti.

Kasapoğlu, 2025 yılında Model Fabrika'yı ve teşvik ofisi'ni hayata geçirdiklerini belirtti. Denizli ile sınırlı kalmayan, Güney Ege Bölgesi genelinde yeşil dönüşüm ve enerji verimliliği odaklı yeni nesil hizmetlerin karşılık bulmasının memnuniyet verici olduğunu dile getiren Kasapoğlu, Oda çatısı altında oluşturulan Komisyonlar ve Kurullar aracılığıyla; nitelikli işgücü ihtiyacı, üniversite-sanayi iş birlikleri ve sektörel sorunlara ilişkin sanayicinin talep ve beklentilerinin doğrudan karar alma süreçlerine yansıtıldığını vurguladı.

Ortak aklın ve kurumsal emeğin takdiri

Basın mensuplarının oylarıyla verilen bu ödülün bireysel bir başarıdan ziyade, Denizli sanayisinin ortak aklına, üretim kültürüne ve birlikte ortaya konulan vizyona yönelik bir takdir niteliği taşıdığını belirten Kasapoğlu, Oda tarafından hayata geçirilen çalışmaların doğru yönde ilerlediğinin bu ödülle bir kez daha teyit edildiğini ifade etti.

Kasapoğlu; TOBB camiasına, Denizli Sanayi Odası Yönetim Kurulu ve Meclis Üyelerine ile özveriyle çalışan DSO ekibine teşekkür ederek, 2026 yılında da Denizli ve sanayinin ortak meseleleri için aynı sorumluluk ve kararlılıkla çalışmayı sürdüreceklerini kaydetti. - DENİZLİ