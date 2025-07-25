Şenpiliç, Sözleşmeli Üretimle Büyümeye Devam Ediyor - Son Dakika
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Ekonomi

Şenpiliç, Sözleşmeli Üretimle Büyümeye Devam Ediyor

Şenpiliç, Sözleşmeli Üretimle Büyümeye Devam Ediyor
25.07.2025 11:40
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Şenpiliç, entegre modeliyle 4,200 kişiye iş sağlayarak piliç eti sektöründe sürdürülebilir büyüyor.

Entegre piliç eti üreticisi Şenpiliç, üretim altyapısı ve yaygın sözleşmeli çiftçi ağıyla piliç eti sektöründe sürdürülebilir büyümesini devam ettiriyor. Sözleşmeli üretim modeliyle bin 400 broiler kümesi Şenpiliç ekosistemine ekleyen şirket, geçtiğimiz yıl 4 bin 200 kişiye dolaylı istihdam sağladı.

Şenpiliç, üretim altyapısını sözleşmeli çiftlikler ile destekleyerek, ekosistemini büyütüyor. Doğrudan 3 bin 700'den fazla çalışanı, bin 400 broiler kümesi, 24 damızlık çiftliği, 3 kuluçkahanesi, 3 yem fabrikası ve modern kesimhaneleriyle faaliyetlerini sürdüren şirket, sözleşmeli üretim modeliyle üreticiyle birlikte büyüyor. Şirket, 2024 yılında toplam bin 400 broiler kümesi ile 4 bin 200 kişiye dolaylı istihdam sağladı.

Üreticiyi destekleyen entegre büyüme modeli

Yapılan açıklamaya göre şirketin sözleşmeli üretim modeli; damızlık çiftliklerden başlayan entegre sürecin, kuluçkahanelerde civciv üretimiyle devam etmesini ve bu civcivlerin sözleşmeli çiftliklerde büyütülmesini kapsıyor. Çiftçilere civciv, yem, altlık, yakıt ve veterinerlik hizmetleri sağlayan şirket; aynı zamanda kesim ve lojistik süreçlerini de yönetiyor. Çiftçiler ise yalnızca kümes bakımı, işçilik, elektrik ve su gibi operasyonel masraflardan sorumlu oluyor. Bu model, çiftçilerin yalnızca üretime odaklanmasını sağlarken üretim verimliliğini de artırıyor. Sözleşmeli çiftçilerle çalışırken biyogüvenlik, veteriner kontrolü ve altyapı yeterliliği temel kriter olarak ele alınıyor. Hijyen, dezenfeksiyon, iklimlendirme ve kayıt sistemleri gibi detaylar, üretimin gıda güvenliğine uygun şekilde yürütülmesini sağlıyor. Şirket, tüm süreçlerde Tarım ve Orman Bakanlığı standartlarını gözetiyor.

"Üreticilerimizle birlikte değer oluşturuyoruz"

Kırsal kalkınmanın sözleşmeli üretim modelinin doğal bir sonucu olduğunu belirten Şenpiliç Canlı Üretim Genel Müdür Yardımcısı Mehmet İyneci, "Kırsal kalkınma bizim için bir hedef değil, iş modelimizin doğal sonucu. Türkiye'nin Sakarya, Adana, Samsun ve çevre illerde faaliyet gösteren sözleşmeli çiftçilerimize sunduğumuz gelir ve istihdam olanaklarıyla sadece üretimi büyütmüyor, aynı zamanda yerelde ekonomik hareketlilik sağlıyoruz. Bu iş birliği modeliyle üreticilerimizle birlikte gelişiyor, birlikte değer oluşturuyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Şenpiliç, Ekonomi, Yaşam, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Şenpiliç, Sözleşmeli Üretimle Büyümeye Devam Ediyor - Son Dakika

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