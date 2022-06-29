Serbest piyasada döviz fiyatları - Son Dakika
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Serbest piyasada döviz fiyatları

29.06.2022 08:58
Serbest piyasada döviz fiyatları

Dolar 16,6720 liradan, euro ise 17,5150 liradan güne başladı.

Dolar 16,6720 liradan, euro ise 17,5150 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da 16,67 liradan alınan dolar 16,6720 liradan, 17,5130 liradan alınan euro ise 17,5150 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 16,63 liradan, euro ise 17,48 liradan satılmıştı.

(İHA)

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Kaynak: İHA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Serbest piyasada döviz fiyatları - Son Dakika

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