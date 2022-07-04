Serbest piyasada döviz fiyatları - Son Dakika
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Serbest piyasada döviz fiyatları

04.07.2022 09:02
Serbest piyasada döviz fiyatları

Dolar 16,7620 liradan, euro ise 17,49 liradan haftaya başladı.

Dolar 16,7620 liradan, euro ise 17,49 liradan haftaya başladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da 16,76 liradan alınan dolar 16,7620 liradan, 17,4880 liradan alınan euro ise 17,49 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 16,76 liradan, euro ise 17,39 liradan satılmıştı.

(İHA)

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Kaynak: İHA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Serbest piyasada döviz fiyatları - Son Dakika

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