Dolar 16,8420 liradan, euro ise 17,5770 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da 16,84 liradan alınan dolar 16,8420 liradan, 17,5750 liradan alınan euro ise 17,5770 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 16,83 liradan, euro ise 17,56 liradan satılmıştı. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Ekonomi, Son Dakika
Son Dakika › Ekonomi › Serbest piyasada döviz fiyatları - Son Dakika
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