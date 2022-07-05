Serbest piyasada döviz fiyatları - Son Dakika
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Serbest piyasada döviz fiyatları

05.07.2022 09:06
Serbest piyasada döviz fiyatları

Dolar 16,8420 liradan, euro ise 17,5770 liradan güne başladı.

Dolar 16,8420 liradan, euro ise 17,5770 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da 16,84 liradan alınan dolar 16,8420 liradan, 17,5750 liradan alınan euro ise 17,5770 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 16,83 liradan, euro ise 17,56 liradan satılmıştı. - İSTANBUL

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Serbest piyasada döviz fiyatları Serbest piyasada döviz fiyatları
Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Serbest piyasada döviz fiyatları - Son Dakika

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