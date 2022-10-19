Serbest piyasada döviz fiyatları - Son Dakika
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Serbest piyasada döviz fiyatları

19.10.2022 09:04
Serbest piyasada döviz fiyatları

Dolar 18,5840 liradan, euro ise 18,28 liradan güne başladı.

Dolar 18,5840 liradan, euro ise 18,28 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da 18,5820 liradan alınan dolar 18,5840 liradan, 18,2780 liradan alınan euro ise 18,28 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 18,58 liradan, euro ise 18,30 liradan satılmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Serbest piyasada döviz fiyatları - Son Dakika

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