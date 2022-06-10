Sermaye Piyasası Kurulu: Borsa İstanbul Nezdinde "Emtia Pazarı" Kuruldu - Son Dakika
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Sermaye Piyasası Kurulu: Borsa İstanbul Nezdinde "Emtia Pazarı" Kuruldu

10.06.2022 07:09
Sermaye Piyasası Kurulu: Borsa İstanbul Nezdinde "Emtia Pazarı" Kuruldu

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yaptığı açıklama kapsamında Borsa İstanbul nezdinde “Emtia Pazarı” kurulduğunu, altın sertifikası ihracına ilişkin çalışmalara başlandığını duyurdu. Ayrıca SPK, yurt içinde gerçekleştirilen halka arzlarda yurt dışından fon teminini özendirmek için de bazı tedbirler aldı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yaptığı açıklama kapsamında Borsa İstanbul nezdinde "Emtia Pazarı" kurulduğunu, altın sertifikası ihracına ilişkin çalışmalara başlandığını duyurdu. Ayrıca SPK, yurt içinde gerçekleştirilen halka arzlarda yurt dışından fon teminini özendirmek için de bazı tedbirler aldı.

SPK, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bugün akşam saatlerinde yayınladığı açıklama kapsamında arka arkaya alınan kararların duyurulduğu iki açıklama metni yayınladı. SPK'nın resmi internet sitesinden yayınlanan açıklama şöyle:

"Bugün (09.06.2022) Hazine ve Maliye Bakanlığı resmi hesabından yayınlanan basın açıklamasında yer alan adımlar kapsamında; Borsa İstanbul nezdinde 'Emtia Pazarı' kurulmuş olup, altın sertifikası ihracına ilişkin çalışmalara başlanmıştır."

İHRAÇLARDA ALINAN SPK ÜCRETİNDE İNDİRİME GİDİLDİ

SPK'nın diğer açıklama metni ise şöyle:

"Bugün (09.06.2022) Hazine ve Maliye Bakanlığı resmi hesabından yayınlanan basın açıklamasında yer alan adımlar kapsamında;

Yurt içinde gerçekleştirilen halka arzlarda yurtdışından fon teminini özendirmek,

Şirketlerin yurt dışında sermaye piyasası aracı ihracı yoluyla fon temin etmelerini teşvik etmek amacıyla ilgili ihraçlarda SPK tarafından tahsil edilen ücretlerde indirime gidilmiştir.

Buna göre;

1) Halka açık olmayan şirketlerin sadece sermaye artırımı yoluyla paylarının ilk defa halka arz edilmesi işlemlerinde Kurul ücretlerinde;

a) Yurtdışı yatırımcılara tahsis edilen ve satışı yapılan tutarın sermaye artımına konu payların nominal değerinin en az yüzde 20'sine tekabül etmesi durumunda yüzde 50 oranında indirime gidilmesine,

b)  Yurtdışı yatırımcılara tahsis edilen ve satışı yapılan tutarın sermaye artımına konu payların nominal değerinin en az yüzde 40'ına tekabül etmesi durumunda yüzde 90 oranında indirime gidilmesine,

c) Bu tür başvuruların öncelikli işlemlerden sayılarak ivedilikle sonuçlandırılmasına,

2) Yurtdışında ihraç edilecek pay dışındaki sermaye piyasası araçları ihraçlarında alınacak Kurul ücretlerinde yüzde 50 oranında indirime gidilmesine,

3) Halka açık olmayan şirketlerin yurtdışında paylarının ihraç edilmesi işlemlerinde Kurul ücreti alınmamasına karar verilmiştir."

YORUMLAR
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Kaynak: ANKA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sermaye Piyasası Kurulu: Borsa İstanbul Nezdinde 'Emtia Pazarı' Kuruldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sermaye Piyasası Kurulu: Borsa İstanbul Nezdinde "Emtia Pazarı" Kuruldu - Son Dakika
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