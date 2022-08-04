SPK, iki şirketin halka arzını onayladı - Son Dakika
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SPK, iki şirketin halka arzını onayladı

04.08.2022 22:18
SPK, iki şirketin halka arzını onayladı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), iki şirketin halka arz başvurusunu onayladı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), iki şirketin halka arz başvurusunu onayladı.

SPK haftalık bültenine göre, Kurul, Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret AŞ'nin hisse başına 10,90 liradan, Hidropar Hareket Kontrol Teknolojileri Merkezi Sanayi ve Ticaret AŞ'nin de hisse başına 11 liradan halka arzına onay verdi.

Mega Polietilen Köpük Sanayi ve Ticaret AŞ'nin bedelsiz sermaye artırımına izin veren SPK, Türkiye Halk Bankası AŞ'nin 30 milyar liralık, QNB Finansbank AŞ'nin 30 milyar liralık, QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 2,5 milyar liralık, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 200 milyon liralık, ALJ Finansman AŞ'nin 475 milyon liralık, Turkish Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 93 milyon liralık, Destek Yatırım Bankası AŞ'nin 500 milyon lira ve 20 milyon dolarlık (yurt dışı), Aktif Yatırım Bankası AŞ'nin 5 milyar lira ve 1 milyar dolarlık (yurt dışı), Yapı ve Kredi Bankası AŞ'nin 2 milyar dolarlık (yurt dışı) borçlanma aracı ihraç başvurusunu uygun buldu.

Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 27 internet sitesine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu'nun 99. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca hukuki işlemlerin yapılması kararı alındı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Sermaye Piyasası Kurulu, Halk Bankası, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

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